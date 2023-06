Consip: Marco Mizzau nuovo Ad, Barbara Luisi confermata alla presidenza

Nuovi vertici per Consip. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), nell’Assemblea di venerdì 16 giugno, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, confermando nella carica di presidente Barbara Luisi e in quella di Amministratore delegato Marco Mizzau. Luisa D’Arcano nominata Consigliere di Amministrazione.



Mizzau prende il posto di Cristiano Cannarsa che torna a guidare Sogei.

Il Bilancio 2022

Contestualmente l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio 2022 che mostra tutti gli indicatori economici, operativi e produttivi in crescita.

La gestione economica si chiude con un utile netto d’esercizio di 7,3 milioni (+127%) mentre quella operativa fa segnare 24,4 miliardi (+29%) di acquisti delle PA su contratti e strumenti di e-Procurement, “evidenziando il continuo gradimento di amministrazioni e imprese verso strumenti di acquisto pronti, personalizzabili e tracciati”, spiega una nota.

WHITEPAPER Industria 4.0: sono solo promesse? Scopri i benefici concreti per il tuo impianto IoT API

La gestione produttiva ha generato verso il sistema economico un valore bandito di 15,2 miliardi (+44% ) per un totale di 241 lotti banditi e un valore aggiudicato di 18 miliardi (+69%) per un totale di 330 lotti aggiudicati, evidenziando un costante incremento di efficienza.

Il ruolo del Pnrr

Ed inoltre, un ruolo centrale nel Pnrr – ad oggi sono 57 le gare bandite e 46 quelleaggiudicate/attivate per rispettivamente 18,2 miliardi e 13,7 miliardi – per mettere a disposizione della PA soluzioni di acquisto veloci per la realizzazione dei progetti nell’Ict, nella sanità e nella transizione ecologica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA