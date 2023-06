Consip, via alle gare Data management e Digital transformation: sul piatto 1,4 miliardi

Al via due nuove gare Consip nell’ambito dell’offerta di contratti “pronti all’uso” per servizi strategici Ict finalizzati alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il primo bando riguarda i Servizi applicativi di Data management e servizi di Pmo (ed.2), ed ha per oggetto servizi applicativi e professionali per la realizzazione di soluzioni informatiche di valorizzazione del patrimonio informativo delle PA e di modelli dati di supporto ai processi decisionali. Il secondo è relativo ai Servizi di Digital transformation (ed.2): oggetto sono i servizi per la definizione della strategia digitale delle PA, il disegno del modello e dei processi di erogazione dei servizi, la progettazione della transizione e l’affiancamento durante il processo di evoluzione

Un successo anche la prima edizione

Si tratta di due iniziative che, nella loro prima edizione, hanno registrato un forte apprezzamento da parte delle PA e un rapido esaurimento del valore contrattuale disponibile.

Entrambe le gare sono collocate nell’ambito del Piano delle gare strategiche Ict, definito da Agid e dal Dipartimento per la Trasformazione digitale in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella PA e possono essere utilizzate per gli acquisti funzionali alla realizzazione dei progetti del Pnrr.

Data management: bando da 1 miliardo di euro

L’Accordo quadro “Data management” – del valore di 1 mld/€ – è suddiviso in 6 lotti, di cui 3 dedicati ai servizi applicativi (uno per le Amministrazioni centrali e gli altri due per le PA del Nord e del Centro/Sud) e 3 dedicati ai servizi di demand e Pmo (anch’essi suddivisi fra PA centrali e PA locali del Nord e del Centro/Sud).

I lotti applicativi prevedono un ampio catalogo di servizi (sviluppo, gestione applicativa, manutenzione, valutazione e analisi dati, supporto specialistico etc..) – acquistabili e configurabili in funzione della complessità degli obiettivi dell’amministrazione – in 4 aree tecnologiche: “Data Warehouse e Business Intelligence”, “Big Data/Analytics”, “Open Data”, “Artificial Intelligence/Machine Learning”, con la possibilità di acquisire anche vari servizi accessori (gestione operativa, data entry, e-learning e assistenza virtuale, contact center, help desk).

I lotti di supporto prevedono servizi di project management e supporto al monitoraggio (per la verifica dei servizi applicativi erogati), change management (supporto metodologico, progettuale e gestionale per il cambiamento organizzativo della PA), demand management (per la raccolta e strutturazione delle esigenze progettuali e di evoluzione dei processi) customer satisfaction (per la misurazione della soddisfazione dell’utente finale).

L’iniziativa prevede, per ciascun lotto, l’aggiudicazione di un Accordo quadro – della durata di 18 mesi – a più operatori economici, con un meccanismo di suddivisione del massimale in quote e tranche tra gli aggiudicatari. Ciascuna amministrazione potrà stipulare con l’aggiudicatario così individuato contratti esecutivi della durata di 60 mesi per i servizi applicativi e 48 mesi per i servizi di demand & Pmo. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto entro le ore 16 del 5 settembre 2023

Digital transformation: bando da 400 milioni di euro

L’Accordo quadro “Digital transformation” – del valore di 400 mln/€ – è suddiviso in 8 lotti, di cui 5 dedicati ai servizi per la trasformazione digitale e 3 dedicati ai servizi di Pmo (per PA del Nord, del Centro e del Sud). Tra i servizi per la trasformazione digitale sono inclusi strategia della trasformazione digitale (disegno della strategia, del piano strategico Ict, della mappa dei servizi digitali), digitalizzazione dei processi (disegno del modello e del processo di erogazione del servizio), gestione della transizione al digitale (progettazione e affiancamento), mentre i servizi di Pmo sono quelli funzionali alla gestione delle iniziative di digitalizzazione.

Tra i vantaggi dell’iniziativa, la possibilità per le PA di usufruire di servizi modulari, acquistabili in funzione della complessità degli obiettivi di digitalizzazione e del suo livello di digitalizzazione, la disponibilità di template che descrivono i contenuti minimi che la PA otterrà come output del servizio acquistato, l’offerta di una pluralità di servizi arricchiti qualitativamente da proposte integrative di rilievo.

La gara prevede, per ciascun lotto, l’aggiudicazione di un Accordo quadro della durata di 24 mesi con un solo fornitore con il quale ciascuna amministrazione potrà stipulare contratti esecutivi per un periodo massimo pari alla durata residua dell’Accordo quadro al momento della stipula. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto entro le ore 16 del 26 luglio 2023

