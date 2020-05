Conti solidi per VMware: il SaaS spinge il fatturato

Il SaaS spinge il fatturato di VMware. Nel primo triemstre le revenues sono state pari a 2,73 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto al primo trimestre del fiscal year 2020.

La combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze è stato di 1,23 miliardi di dollari, con un aumento del 17% mentre quello per per subscription e SaaS cresce del 39% anno su anno, raggiungendo i 572 milioni di dollari.

La società ha fatto registrate un utile netto Gaap per il primo trimestre è stato di 386 milioni di dollari, o 0,92 dollari per azione diluita, rispetto ai 380 milioni di dollari, o 0,89 dollari per azione diluita, per il primo trimestre dell’esercizio 2020. L’utile netto non-GAAP si è attestato sui 640 milioni di dollari, o 1,52 dollari per azione diluita, un aumento del 21% per azione diluita rispetto ai 535 milioni di dollari, o 1,25 dollari per azione diluita.

Il flusso di cassa operativo per il primo trimestre è pari a 1,37 miliardi di dollari. Il flusso di cassa disponibile per il primo trimestre è stato di 1,29 miliardi di dollari.

“In questa situazione senza precedenti, abbiamo registrato prestazioni solide e una forte execution per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 -spiega il ceo Pat Gelsinger – Garantire la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e rispondere alle esigenze in rapida evoluzione dei nostri clienti sono state le nostre priorità. Siamo un servizio digitale cruciale per i clienti che forniscono servizi essenziali, e li aiutiamo a scalare in modo efficiente e più sicuro”.

