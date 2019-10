Conto alla rovescia per Forum PA Città, via alle iscrizioni

Iscrizioni al via per Forum PA Città, l’appuntamento annuale di FPA dedicato alle politiche urbane e all’innovazione dei sistemi territoriali, che si terrà a Roma il 26 e 27 novembre 2019 presso gli spazi del Talent Garden di Roma Ostiense (Via Ostiense, 92 Roma).

Come da tradizione, anche questa ottava edizione si aprirà con il consueto appuntamento dedicato ad ICity Rank 2019, la classifica delle città più intelligenti e sostenibili d’Italia, che verrà presentata la mattina del 26 novembre nel corso dell’evento inaugurale “Le città del futuro tra innovazione, sostenibilità e riforma del governo locale”.

Si prosegue con il ricco programma di workshop, momenti di approfondimento dedicati a specifici fenomeni di innovazione nella dimensione urbana: trasformazione digitale delle città, illuminazione intelligente, mobilità sostenibile, cashless city, sicurezza urbana, ecc. Obiettivo: promuovere la conoscenza e la diffusione delle migliori soluzioni tecnologiche, dei modelli organizzativi e degli strumenti di procurement in grado di supportare le città nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e di garantire qualità della vita, occupazione e competitività nei diversi territori italiani.

Il 27 novembre il gran finale della manifestazione, con l’evento conclusivo “I territori protagonisti di un nuovo sviluppo del Paese”, alla presenza del ministro per l’innovazione e le tecnologie Paola Pisano e del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale Luca Attias. Un momento di restituzione dei risultati dei due giorni di lavoro, ma anche di confronto tra governo centrale e amministratori locali sulla necessità di coniugare innovazione e sviluppo sostenibile e di utilizzare al meglio le nuove tecnologie per far fronte alla complessità della governance dei territori.

La partecipazione a Forum PA Città è gratuita per rappresentanti, dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni centrali e locali e gestori di servizi pubblici, nonché per i dipendenti/collaboratori delle Società partner della Manifestazione. È necessario però compilare questo form per richiedere l’iscrizione ai singoli eventi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA