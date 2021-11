Copyright, equo compenso per i contenuti pubblicati da Google & co - CorCom

Equo compenso per gli editori dei giornali e dei siti per i contenuti che vengono veicolati dalle piattaforme, motori di ricerca o social network che siano.

È quanto prevede il dlgs sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi che recepisce la direttiva Ue 2019/790 sul “diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale”.

Il decreto legislativo dà il via alle trattative tra gli editori e le piattaforme per stabilire l’equo compenso ma se non si giungerà a un accordo entro 30 giorni, una delle due parti potrà chiamare in causa Agcom perché stabilisca l’equo compenso.

Se una delle due parti, editori o piattaforme, rifiutasse l’importo deciso dall’AgCom, potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria “specializzata in materia di impresa”.

Per quanto riguarda l’entità dell’equo compenso, le nuove norme stabiliscono che sia Agcom ad adottare un regolamento – entro 60 giorni dall’entrata in vigore del dlgs – che definisca i criteri per il calcolo che dovranno tenere conto del del numero di consultazioni online dell’articolo; degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori; del numero di giornalisti impiegati; dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali; dei benefici economici che gli editori e i giganti di Internet ottengono in visibilità e ricavi pubblicitari.

Il dlgs regola anche la pubblicazione dei cosiddetti snippet – gli estratti molto brevi – che non daranno diritto ad equo compendo in quanto contenuto “sintetico”.

L’estratto molto breve è una “porzione di pubblicazione di carattere giornalistico che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”, si legge nel decreto.

Inoltre si norma che o prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, siano obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso.

