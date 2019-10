Corcom e FPA in Talent Garden, ecco la nostra nuova sede

Ci sono anche Corcom e FPA – del Gruppo Digital360 – fra le numerose realtà dell’innovazione che hanno deciso di “insediarsi” nel nuovo campus di Talent Garden a Roma, il terzo della capitale e il più grande in Italia della “famiglia” Tag. Ufficialmente tenuta a battesimo oggi dal fondatore Davide Dattoli, la cittadella di via Ostiense – alla presenza di del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, della ministra per l’Innovazione Paola Pisano, della sindaca di Roma Virginia Raggi, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del Rettore dell’Università Roma Tre Luca Pietromarchi – Tag Ostiense è stata realizzata grazie a un investimento di 3 milioni di euro si estende su oltre 5mila mq – di cui più di 500 dedicati interamente agli eventi e al networking – e ospita una community di 300 membri.

Dedicato al coworking e alla formazione – si punta a formare mille nuove figure professionali digital-skilled in 2 anni – il campus punta a favorire le connessioni e ad accelerare la crescita digitale della città di Roma e, attraverso lo stretto legame con le altre strutture in Italia, a favorire la digitalizzazione sul territorio nazionale. Una “mission” che ben si sposa con quella di Corcom e FPA.

“Corcom è la testata online leader in Italia nel mondo delle telecomunicazioni e nel digitale. E sono molte le aziende del settore ospitate in Talent Garden Ostiense. Il che ci dà la possibilità di entrare in diretto contatto con realtà che possono offrire importanti spunti sul fronte dell’informazione nonché di approfondimento di trend e scenari”, commenta il Direttore di Corcom, Mila Fiordalisi.

“Negli spazi di questo hub dell’innovazione digitale appena inaugurato, ritroviamo la stessa logica che guida da tempo la nostra visione e le nostre attività e che possiamo riassumere in parole quali collaborazione, contaminazione, condivisione, competenze”, commenta Gianni Dominici, Direttore generale di FPA.

Il nuovo Talent Garden Ostiense è stato realizzato grazie alle partnership con l’Università degli Studi di Roma Tre, Acea e FabLab Roma.

Ecco i nostri nuovi contatti

Corcom https://www.corrierecomunicazioni.it/about

FPA https://www.forumpa.it/contatti/

@RIPRODUZIONE RISERVATA