Coronavirus, Sap Italia crea lo speed index online regionale

Tecnologia Sap per monitorare l’epidemia da Coronavirus. Sap Italia ha realizzato una dashboard per permettere alle persone di controllare l’andamento del contagio comprenderne la sua diffusione e la velocità di trasmissione nel mondo e in Italia, con uno spaccato che include la situazione Regione per Regione.

“In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, i nostri clienti stanno usando le nostre applicazioni per ripianificare, valutare nuovi scenari e gestire gli impatti sulle loro supply chain – spiega Emmanouel Raptopoulos, Amministratore selegato di Sap Italia, Custer Head per Italia, Grecia, Cipro e Malta – Seguendo il loro esempio, abbiamo pensato che dovevamo fare lo stesso e compiere un piccolo gesto per la nostra comunità. Grazie alle competenze dei nostri consulenti, abbiamo sviluppato un sistema semplice e chiaro basato su dati pubblici relativi alla diffusione del Covid-19 che offre nuovi insight per aumentare la comprensione del fenomeno”.

In particolare, la dashboard comprende tre sezioni che permettono di passare da informazioni a insight più evoluti in modo semplice:

Overview : offre una vista complessiva sul fenomeno, con i Paesi coinvolti, i casi di contagio complessivi a livello globale, il numero delle persone guarite e il tasso di mortalità. Inoltre, per ognuno di questi parametri mostra una successione storica che parte dall’inizio del contagio per ogni paese.

: offre una vista complessiva sul fenomeno, con i Paesi coinvolti, i casi di contagio complessivi a livello globale, il numero delle persone guarite e il tasso di mortalità. Inoltre, per ognuno di questi parametri mostra una successione storica che parte dall’inizio del contagio per ogni paese. Italia : offre lo stesso spaccato e informazioni della sezione precedente per l’Italia e per ogni singola Regione. Per facilitare la comprensione dei dati, sono stati elaborati due indici il Tasso di Espansione del Contagio e lo Speed Index. Il Tasso di Espansione del Contagio analizza l’espansione della popolazione contagiata giorno per giorno, mentre lo Speed Index indica la velocità di diffusione del virus attraverso la crescita o la diminuzione percentuale dei nuovi casi scoperti rispetto a quelli della giornata precedente

: offre lo stesso spaccato e informazioni della sezione precedente per l’Italia e per ogni singola Regione. Per facilitare la comprensione dei dati, sono stati elaborati due indici il Tasso di Espansione del Contagio e lo Speed Index. Il Tasso di Espansione del Contagio analizza l’espansione della popolazione contagiata giorno per giorno, mentre lo Speed Index indica la velocità di diffusione del virus attraverso la crescita o la diminuzione percentuale dei nuovi casi scoperti rispetto a quelli della giornata precedente Confronto Italia e Cina: questa sezione offre l’andamento dei casi confermati e un confronto rispetto ai due indici Tasso di Espansione del Contagio e Speed Index tra Cina e Italia. I periodi presi in considerazione in questa pagina sono quelli dei rispettivi momenti di inizio del contagio in modo da consentire un confronto di maggior valore.

Le fonti della dashboard sono i dati forniti dal Ministero della Salute e da Johns Hopkins Csse. I dati vengono aggiornati una volta al giorno, in momenti diversi tra Italia e il resto del mondo, dipendendo a sua volta dall’aggiornamento delle diverse fonti usate.

“Oggi ci viene richiesto di assumere una responsabilità individuale per proteggere il vulnerabile e ritornare alla normalità il più velocemente possibile – conclude Raptopoulos – Stiamo quindi prendendo in considerazione altre iniziative per aiutare i nostri clienti e partner”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA