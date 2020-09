Cresce il mercato delle app per il fitness: nel 2024 utenti a quota un miliardo

Il settore dei produttori di app per il fitness sta vivendo anni di crescita molto rapida. Secondo uno studio condotto da Stock Apps, infatti, la nuova base di giovani consumatori sta facendo crescere sia il numero di utenti che il fatturato complessivo del settore. Secondo Stock Apps il mercato crescerà del 48,44% ogni anno per i prossimi quattro anni. Il fatturato passerà dagli attuali 3,55 miliardi di dollari a 5,72 miliardi nel 2024. In aumento anche la base degli utenti, che oggi sono circa 825 milioni e che nei prossimi quattro anni supereranno la soglia del miliardo di persone.



Secondo la ricerca “i fattori che hanno portato a questa crescita sono l’aumento dell’obesità nella popolazione, il cambio di stile di vita, la crescita della preoccupazione per la propria salute. Altri fattori includono l’aumento delle malattie associate all’obesità, l’aumento della ricchezza che permette di fare spese non essenziali e una maggiore consapevolezza complessiva riguardo alla propria salute”.

La risposta del mercato cambia a seconda dei fornitori di soluzioni. Ci sono produttori di app più focalizzate sulla salute e altre sul mantenimento della forma fisica, alcune seguendo regole più generali e altre invece che propongono obiettivi personalizzati. Tuttavia, ci sono anche molti utenti che si lamentano per la mancanza di accuratezza di molte di queste app soprattutto per quanto riguarda il conteggio delle calorie. Alcune app inoltre non sono dotate di automazioni avanzate e rendono faticoso e complesso per gli utenti mantenerle aggiornate con gli ultimi dati provenienti da apparecchiature diverse.

Sono anni che il comparto del fitness cresce nel settore della app economy, cioè il mondo legato alla commercializzazione di prodotti e servizi tramite app. In futuro emergeranno, secondo il rapporto, app per il fitness con modalità diverse di funzionamento. Uno dei nodi che rimane da sciogliere, secondo il rapporto, è quello di una maggiore personalizzazione delle opzioni.

