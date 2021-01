Cresce il Network Digital360: via a Esg360.it, il portale dedicato alla sostenibilità - CorCom

Quello dell’Esg è un tema di crescente interesse, non solo tra imprese ma anche ra consumatori. Secondo l’indagine di GfK Sustainability il 59% dei consumatori italiani è convinto che aziende e brand non possano sottrarsi alla necessità di un comportamento più responsabile in termini ambientali (fonte GfK Sustainability). Dal punto di vista del mondo della finanza, secondo Morgan Stanley gli investitori globali interessati a investimenti “responsabili” sono cresciuti dal 71% del 2015 all’85% del 2019, mentre per il 55% degli investitori la crisi Covid-19 ha creato maggiore interesse per il mondo Esg. Da tema circoscritto alle grandi organizzazioni, dunque, l’Esg sta progressivamente investendo anche realtà di minori dimensioni, le Pmi, di cui è particolarmente ricco il tessuto economico-produttivo italiano.

In questo contesto Digital360 comunica la nascita di Esg360.it, il primo portale dedicato all’informazione, alla formazione e all’aggiornamento in ambito Esg (Environmental, Social e Governance), che affronta i temi dell’innovazione sostenibile e delle strategie Esg (Environmental, Social, Governance) di imprese e investitori.

Esg360.it, testata diretta da Mauro Bellini, propone notizie, ricerche, testimonianze di esperti e operatori, analisi di mercato e approfondimenti su indici, rating, normative, benefici fiscali, incentivi, adempimenti e necessità di compliance in ambito Esg, oltre a case history e presentazioni di soluzioni per offrire un supporto costante a imprese e operatori. Sarà affiancata da una newsletter settimanale, da attività di divulgazione sui principali social network, da una linea di podcast e da una serie di webinar, con l’obiettivo ultimo di fornire un pacchetto di servizi di informazione, aggiornamento e formazione a tutto tondo.

“L’ultimo nato del Network Digital360 è un portale dalla forte vocazione multidisciplinare che coinvolge diverse aree del Gruppo, da quella editoriale a quella più consulenziale, per mettere a disposizione di lettori e imprese una vista a 360 gradi del fenomeno Esg – spiega Raffaello Balocco, ceo di Digital360 – Esg360.it risponde, infatti, alla crescente domanda da parte di aziende e manager di informazione e formazione in ambito sostenibilità, sia essa ambientale, sociale, o economica, senza trascurare, coerentemente con la nostra mission, l’impatto del digitale su queste tematiche”.

Il portale presterà grande attenzione anche alle prospettive, ai progetti e alle iniziative che si aprono grazie, da una parte, al Piano Next Generation EU – che spinge fortemente verso un miglioramento dell’impatto sociale e ambientale e, dall’altra, al long-term budget della Commissione Europea – che prevede di dedicare il 50% delle risorse alla modernizzazione, alla ricerca, alla transizione digitale e il 30% alla gestione dei cambiamenti climatici.

Esg360.it è l’ultimo nato tra portali, canali web e newsletter del Network Digital360, che globalmente conta su 56 asset digitali, che hanno attratto una media mensile di visitatori unici nel corso del 2020 di 2,6 milioni, con una crescita del 74% rispetto al 2019. Complessivamente, nel corso dell’anno le testate del gruppo hanno pubblicato oltre 16.000 articoli sui temi della trasformazione digitale e dell’imprenditorialità hi-tech, con 70 milioni di pagine viste e oltre 46.000 keyword posizionate in prima pagina su Google e 247.000 follower/fan sui social network, a cui si aggiungono altri 220.000 fan/follower delle persone chiave del Network. Inoltre, sono stati pubblicati complessivamente oltre 2.200 white paper per un totale di 37.000 download.

