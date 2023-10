Criptovalute, a processo Sam Bankman-Fried: 7 capi d’accusa per 100 anni di reclusione

Al via il processo per frode negli Usa contro l’ex “star” di criptovalute Sam Bankman-Fried. Il miliardario americano deve comparire davanti al tribunale federale di New York per affrontare le accuse di frode e appropriazione indebita. In caso di condanna, il trentenne potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione, poiché i sette capi d’accusa a suo carico prevedono una pena complessiva di oltre 100 anni di reclusione.

Le accuse in campo

Secondo i pubblici ministeri Bankman-Fried ha truffato migliaia di persone che hanno depositato criptovaluta sullo scambio Ftx deviando illegalmente enormi somme dei loro soldi per uso personale, tra cui operazioni rischiose nel suo hedge fund di criptovaluta Alameda Research. Bankman-Fried ha ammesso di aver commesso errori durante la gestione di Ftx, ma ha insistito sul fatto che non aveva alcun intento criminale. Non basta: il miliardario è anche accusato di utilizzare i soldi dei clienti per acquistare immobili e donare oltre 100 milioni di dollari a candidati politici statunitensi.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams, che sta supervisionando l’accusa, l’ha definita una delle più grandi frodi nella storia del paese. Nelle interviste e nei post sui social media, Bankman-Fried ha incolpato il crollo di Ftx dello scorso novembre, in qualcosa di equivalente a una corsa agli sportelli bancari vecchio stile, ai concorrenti vendicativi, alla sua stessa disattenzione e ai colleghi dirigenti che ha detto non sono riusciti a gestire correttamente il rischio.

La difesa di Bankman-Fried

“Non ho rubato fondi, e certamente non ho nascosto miliardi”, ha detto in un post all’inizio di quest’anno sulla piattaforma online Substack. Non più tardi dello scorso autunno, Bankman-Fried si è autoritratto come una “forza stabilizzatrice” nel settore delle criptovalute. Ha speso milioni di dollari in pubblicità di celebrità durante il Super Bowl del 2022 che ha promosso Ftx come il “modo più sicuro e semplice per acquistare e vendere criptovalute” e “il modo più affidabile per acquistare e vendere” risorse digitali. Il comico Larry David, insieme ad altre celebrità come la star del football Tom Brady e la star del basket Stephen Curry, sono stati nominati a loro volta in una causa secondo cui il loro status di celebrità li ha resi colpevoli per aver promosso il modello di business fallito dell’azienda.

L’estradizione negli Usa

Bankman-Fried ha accettato di essere estradato negli Stati Uniti dopo il suo arresto alle Bahamas lo scorso dicembre, settimane dopo il brusco crollo del Ftx mentre i clienti ritiravano in massa i depositi. Mentre il suo aereo per gli Stati Uniti era in volo, le autorità hanno annunciato che due dei suoi alti dirigenti si erano segretamente dichiarati colpevoli di accuse di frode ed erano pronti a testimoniare contro di lui. Erano l’ex fidanzata di Bankman-Fried, Carolyn Ellison, che era stata l’amministratore delegato di Alameda Research, e Gary Wang, che ha co-fondato Ftx.

