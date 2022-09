Criptovalute, la Sec annuncia l’Office of Crypto Assets

La Securities and Exchange Commission (Sec) americana ha annunciato sul proprio sito web la creazione di uno specifico Office of Crypto Assets e di un Office of Industrial Applications and Services, da inserire all’interno della Division of Corporation Finance’s Disclosure Review Program (Drp). Si tratta di una decisione presa per affrontare le problematiche di revisione delle pratiche relative agli asset crittografici.

Il Drp, come ricorda il comunicato della Sec, ha sempre avuto uffici di revisione dei fillings aziendali, ed i sopracitati due nuovi uffici verranno associati ai sette già esistenti, che si occupano di revisioni più approfondite e sono raggruppati a seconda del tipo di expertise industriale, con l’obiettivo di estendere il lavoro dell’intero dipartimento alla promozione della formazione di capitali e della protezione degli investitori.

I due nuovi uffici nel dettaglio

I due nuovi uffici dovrebbero essere aperti già durante il prossimo autunno. “In seguito alla recente crescita dei cryptoassets e dell’industria delle scienze della vita, abbiamo visto come necessaria la creazione di un sostegno più solido e specializzato all’Ufficio delle Finanze e delle scienze della vita nel Dpr”, ha dichiarato Renee Jones, direttore della divisione Corporation Finance. “La creazione di questi due nuovi uffici permetterà al Dpr di rafforzare l’attenzione verso i cryptoassets, le isitituzioni finanziarie, le scienze della vita, quella delle applicazioni industriali e dei servizi, oltre a rendere più forte la nostra capacità di soddisfare la nostra mission”, ha aggiunto Jones.

Il nuovo Office of Crypto assets si occuperà di un segmento di lavoro attualmente ad appannaggio diffuso di diversi uffici del Dpr, con il compito specifico di operare revisione delle pratiche in cui siano coinvolti criptoassets. Il fatto di assegnare queste pratiche e le compagnie coinvolte ad un singolo ufficio dovrebbe permettere inoltre al Dpr di concentrare meglio le proprie risorse ed expertise al management delle criticità legate alle suddette pratiche che includano criptoassets.

Il nuovo Office of Industrial Applications and Services, invece, si occuperà delle aziende di prodotti non-pharma, non-biotech e non-medicinal che attualmente sono assegnati all’Office of Life Sciences (scienze della vita). Negli ultimi ani, l’industria delle scienze della vita ha visto una crescita particolarmente significativa, che si è sommata al numero crescente di pratiche e aziende assegnate al sopracitato Office of Life Sciences. Lo spostamento di una porzione di queste compagnie ad un nuovo ufficio consentirà allo staff del Dpr di rafforzare il proprio expertise specializzato in questo spazio.

