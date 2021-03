Criptovalute, PayPal si compra l'israeliana Curv - CorCom

PayPal è pronta ad acquisire la società israeliana specializzata in soluzioni per la gestione delle criptovalute Curv con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il suo pool di talenti per la gestione delle valute digitali. A dirlo è Reuters, che sottolinea come la piattaforma di pagamenti digitali stia puntando all’implementazione di nuovi servizi in questo mercato.

Il valore strategico dell’acquisizione di Curv

PayPal, che non ha rivelato i termini finanziari di un accordo che dovrebbe essere perfezionato nella prima metà del 2021, ha d’altra parte costruito una nuova unità dedicata a promuovere i suoi sforzi nell’ambito delle criptovalute dopo aver consentito, da qualche mese, ai consumatori di acquistare, vendere e detenere determinate valute digitali nel suo portafoglio. Curv, con circa 40 dipendenti, si unirà a quella squadra, ha precisato il colosso dei pagamenti in una nota. L’anno scorso, Curv ha annunciato di aver raccolto 30 milioni di dollari di finanziamenti totali, conquistandosi l’interesse di CommerzVentures, Coinbase Ventures e Digital Currency Group.

“L’acquisizione di Curv fa parte del nostro sforzo di investire nel talento e nella tecnologia per realizzare la nostra visione per un sistema finanziario più inclusivo”, ha affermato Jose Fernandez da Ponte, vicepresidente e direttore generale di PayPal con responsabilità su blockchain, criptovalute e valute digitali. “Durante le nostre conversazioni con il team di Curv, siamo rimasti colpiti dal loro talento tecnico, dallo spirito imprenditoriale e dal pensiero alla base della tecnologia che hanno costruito”.

