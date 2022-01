Cyber Partners, Stefano Chiccarelli a capo del Cyber security consulting

Stefano Chiccarelli è il nuovo Head of Cyber Security Consulting di Cyber Partners, società di consulenza internazionale che da ottobre 2021 fa parte del Gruppo Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica. Founder di Quantum Leap ed ex direttore degli Ethical Hacking Services in Deloitte, Chiccarelli vanta un’esperienza ultraventennale nel settore, ed è l’autore di “Spaghetti hacker”, il libro uscito nel 1997 che racconta e documenta la storia “non ufficiale” dell’informatica italiana. L’ingresso di Chiccarelli in Cyber Partners – si legge in una nota – consolida il programma di ampliamento e sviluppo dell’organico e dei centri di competenza aziendale, avviato con l’ingresso nel Gruppo Rina.

“Sono convinto che per creare un buon team di cybersecurity offensive c’è bisogno principalmente dell’ambiente giusto, e in Cyber Partners l’ho trovato – spiega Chiccarelli – Naturalmente le prospettive che si aprono facendo parte del Gruppo Rina e la possibilità di confrontarsi con le competenze ingegneristiche presenti in azienda hanno avuto un ruolo fondamentale nella scelta, insieme alla possibilità di imparare cose nuove, prospettiva fondamentale per un ethical hacker”.

“Siamo onorati e felici di dare il nostro benvenuto a Stefano – aggiunge Paolo Capozucca, Ceo di Cyber Partners – Il suo arrivo costituisce il primo importante passo nella creazione di un centro di competenza di Offensive security nell’ambito della nostra azienda. Inoltre l’amplissimo Know how di Stefano nell’ambito della consulenza in cyber security sarà senza dubbio altamente sinergico rispetto a tutte la altre attività fin qui sviluppate in Cyber Partners”.

