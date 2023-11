Cybersecurity 360 Summit, Frattasi traccia la rotta per il 2024

Condividere tra addetti ai lavori conoscenze e tecnologie su come prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi informatici per minimizzare i danni e proteggere le informazioni sensibili. Sarà uno degli obiettivi della dodicesima edizione del Cybersecurity360Summit, che si terrà il 28 novembre a Roma, negli spazi di Roma Eventi Fontana di Trevi – oltre che in diretta streaming – a partire dalle 9:30 (Clicca qui per iscriverti).

Che cyber sarà

Il titolo della nuova edizione del summit, che vedrà ad aprire i lavori l’intervento di Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è “Anno 2024, che cyber sarà: le tecnologie e gli sviluppi normativi”. L’obiettivo della manifestazione, che riunisce nello stesso contesto gli aspetti tecnici e quelli normativi, è di fornire alle aziende una visione completa sul presente dal punto di vista tecnologico e sulle strategie per affrontarlo al meglio. (Clicca qui per consultare l’agenda)

I keynote speech di approfondimento

Dopo il benvenuto di Alessandro Longo, direttore di Agendadigitale.eu e di Cybersecurity360, e l’intervento introduttivo di Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’evento si svilupperà con tre tavole rotonde e due keynote speech di approfondimento. Il primo, alle 10:30, sarà affidato a Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale, e il secondo, in programma alle 11:45, a Cosimo Comella, dirigente del dipartimento Tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per protezione dei dati personali.

Le tavole rotonde

Le tre tavole rotonde saranno moderate – nell’ordine – da Gabriele Faggioli, presidente di Clusit e Ceo di Digital360, Alessio Pennasilico, Information and Cyber Security advisor dell’Associazione Informatici Professionisti e Anna Cataleta, senior partner di P4i, PartnersForInnovation.

I tre momenti di discussione saranno dedicati eispettivamente all’impatto della normativa in materia di cybersecurity sulla sicurezza del sistema Paese, ad AI e cybersecurity: dal phishing al ransomware, tecniche di attacco e di difesa, e al ruolo della compliance, dell’organizzazione aziendale e delle competenze per la cyber resilienza nelle organizzazioni.

Istituzioni, ricerca e aziende a confronto

Da segnalare tra i partecipanti istituzionali la partecipazione ai lavori di Alessandra Guidi, vice direttore generale del Dis. Tra i rappresentanti del mondo accademico ci saranno Ranieri Razzante, Membro del Comitato di Coordinamento Intelligenza Artificiale del Sottosegretario Butti e Professore di tecniche di gestione di rischi di riciclaggio, Università di Bologna, e Greta Nasi, co-director in cyber risk strategy and governance all’Università Bocconi e al Politecnico di Milano.

Quanto alle aziende, sono previsti gli interventi di Stefano Mele, Partner and chair of cybersecurity & space law practice di Gianni & Origoni, Angelo Tofalo, ceo di AT Agency, Matteo Herin, ciso di Carrefour, Paride Scozzari, team lead corporate sales South Europe di CrowdStrike, Andrea Lambiase, chief digital strategy & innovation officer di Axitea, Fabio Lazzini, dpo/ciso di Sogei, e Luca Piccinelli, chief cybersecurity & privacy officer di Huawei.

