Cybersecurity, MobileIron “blinda” i visori Oculus for business

I visori per la realtà virtuale Oculus for business, che arriveranno sul mercato a novembre, potranno contare sulla protezione di MobileIron, che ha introdotto sul mercato una piattaforma zero trust mobile-centrica per le aziende, grazie alla quale si potranno seguire i dispositivi per il loro intero ciclo di vita, dalla registrazione alla dismissione, compresi l’onboarding, la configurazione e la gestione dei principali visori della gamma Oculus, tra i quali Oculus Quest e Oculus Go. La piattaforma di gestione unificata degli endpoint (Uem) di MobileIron consente l’applicazione e la protezione continua dei dati, sia sui dispositivi che in rete, offrendo un’esperienza di lavoro mobile sicura e maggiore produttività.

Grazie all’app “Device Setup” sarà possibile per gli utenti configurare ed eseguire il provisioning di grandi quantità di visori alla volta, mentre il centro di controllo Device Manager permetterà agli amministratori di gestire i visori aggiornando le impostazioni ed eseguendo il deployment delle app da remoto da più uffici e sedi. Oculus for Business supporterà anche le principali soluzioni per la gestione dei dispositivi mobili (Mdm), tra cui quella di MobileIron.

La nuova piattaforma Oculus for business arriverà sul mercato portando con sé promesse importanti, come quella di trasformare i posti di lavoro agevolando l’adozione dei visori e la scalabilità, ampliando contemporaneamente anche le opportunità di mercato per una comunità di sviluppatori RV in costante crescita.

“Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Oculus prima del lancio del loro programma e di aiutare i nostri clienti a intraprendere un percorso RV sicuro e di successo – sottolinea Ahmed Shah, vicepresidente Business development presso MobileIron – I visori RV di Oculus possono rivoluzionare le attività aziendali e cambiare il modo in cui le aziende comunicano, apprendono e collaborano in tutti i settori. Grazie a questa integrazione, le aziende possono assumere il controllo dei propri dispositivi con una piattaforma di sicurezza zero trust mobile-centrica a supporto della loro produttività”.

