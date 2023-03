Daimler Truck si dà all’ingegneria digitale

Spinta all’innovazione nel settore dei veicoli commerciali. E’ il risultato del rinnovato accordo fra Daimler Truck e Siemens Digital Industries Software per l’implementazione di Siemens Xcelerator, piattaforma di ingegneria digitale ed integrata per la gestione dello sviluppo e del ciclo di vita della prossima generazione di camion e autobus. Intanto Siemens Italia apre a Milano il Siemens Xcelerator Media Event dedicato alla nuova piattaforma digitale.

Ambiente integrato per la gestione IT

La nuova piattaforma sostituisce, si legge in una nota, un’estesa collezione di sistemi legacy, nel quadro di una più ampia strategia orientata alla digitalizzazione. La nuova piattaforma consentirà a Daimler Truck di esplorare un futuro innovativo nel settore dei veicoli commerciali, nonché di attuare una gestione efficiente dello sviluppo e del ciclo di vita dei propri camion e autobus. La piattaforma verrà utilizzata da Daimler Truck a livello globale, in tutti i propri centri di ingegnerizzazione e per tutti i propri marchi, in ogni segmento di business.

“La decisione di estendere la nostra collaborazione con Siemens è motivata dall’ambizione di creare in Daimler Truck un ambiente globalmente integrato per la gestione di tutto ciò che attiene all’IT e all’ingegnerizzazione dei prodotti – dice Andreas Gorbach, membro del Cda Daimler Truck e Responsabile del settore Truck Technology –. Ciò ci consentirà di far leva sull’uso delle tecnologie più avanzate, nel nostro intento di costruire il futuro del settore dei trasporti e di rendere più fiorente il business dei nostri clienti. Grazie ad un sistema end-to-end di engineering trasparente ed efficiente, come quello reso possibile dalla nuova piattaforma di sviluppo, i nostri processi diventano più agili e possiamo migliorare il nostro time to market”.

Via al software Teamcenter

La nuova piattaforma digitale espande l’adozione da parte di Daimler Truck del portfolio Siemens Xcelerator, mediante l’implementazione, come futura soluzione standard per la gestione del ciclo di vita del prodotto, del software Teamcenter, dedicato al Product Lifecycle Management, ulteriormente esteso con funzionalità per la gestione della distinta base, o Bill of Materials. Questo ambiente riunisce ed integra i diversi workflow dei gruppi di sviluppo di Daimler Truck, come anche i loro sistemi, ivi inclusi tutti i dati relativi alla progettazione meccanica alla progettazione elettrica ed alla simulazione. Ciò si innesta, estendendolo, sull’attuale utilizzo da parte di Daimler Truck di svariate soluzioni appartenenti al portfolio Siemens Xcelerator, tra le quali il software NX rivolto all’ingegnerizzazione dei prodotti.

Verso un futuro di trasporti carbon-neutral

Per sviluppare i camion e gli autobus del futuro, Daimler Truck sta perseguendo una strategia tecnologica che guarda ad un futuro di neutralità carbonica, in cui i veicoli saranno mossi da propulsori alimentati sia mediante batterie elettriche che mediante sistemi ad idrogeno. Tali veicoli, probabilmente – si legge ancora nella nota – saranno anche molto più intelligenti di quelli attuali, e grazie ad una maggiore digitalizzazione consentiranno l’introduzione di nuove offerte di servizio di livello superiore, come ad esempio la circolazione di camion a guida autonoma.

“I camion costituiscono la spina dorsale della supply chain globale, e Siemens aiuterà Daimler Truck a tracciare la strada dei futuri trasporti carbon-neutral, a emissioni zero – sostiene Cedrik Neike, membro del Managing Board di Siemens AG e Ceo di Siemens Digital Industries -. Daimler Truck costruirà il proprio futuro carbon-neutral utilizzando la nostra piattaforma tecnologica, utilizzando i nostri strumenti leader di mercato per l’ingegnerizzazione dei prodotti, per la gestione del ciclo di vita e per la simulazione”.

Trasformazione digitale ed energetica in primo piano

“Promuoviamo il progresso tecnologico e l’innovazione, per rispondere alle sfide del nostro tempo e di migliorare la vita delle persone – ha detto Floriano Masoero, Presidente e Ceo di Siemens Italia e Head of Smart Infrastructure al Siemens Xcelerator Media Event -. Il nostro vantaggio competitivo deriva proprio dalla costante innovazione, che ci consente di accelerare la nostra penetrazione di mercato e rafforzare l’impatto sui settori in cui operiamo, in particolare nel mondo dell’industria, delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie agli investimenti in tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale e l’Internet delle Cose, diamo la possibilità alle imprese di trasformarsi e diventare più competitive”.

Siemens Xcelerator include un portfolio completo di hardware, software e servizi digitali abilitati all’Internet delle cose di Siemens e di terze parti certificate, un crescente ecosistema di partner e un marketplace in evoluzione per facilitare le interazioni e le transazioni tra clienti, partner e sviluppatori. La piattaforma digitale aperta crea valore per chi vi accede, facilitando le interazioni e promuovendo l’innovazione tra clienti, partner, sviluppatori.

