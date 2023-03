Data Act, ok del Parlamento Ue. Breton: “Spinta alla competitività europea”

Un nuovo tassello prende il suo posto nellacon l. Gli eurodeputati, con 500 voti a favore, 23 contrari e 110 astenuti, hanno approvato la posizione negoziale sulla proposta di legge della Commissione incentrata sullaOra si attende il via libera anche dei co-legislatori del Consiglio dell’Ue per dare il via ai negoziati interisituzionali.

: questo il cuore della posizione dell’Europarlamento. Il Data act mira, sul mercato unico europeo, a garantire l’accesso equo ai dati generati dai dispositivi connessi a Internet, a riportare in equilibrio il potere negoziale delle piccole e medie imprese e a ottenere la condivisione tra enti pubblici e settore privato in situazioni di emergenza. È dunque la legge che, nelle intenzioni di Bruxelles, garantirà l’equità

Nel suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo sul Data act , la relatrice Pilar del Castillo Vera (Ppe) ha affermato: “Abbiamo bisogno di strumenti forti per rafforzare la base industriale dell’Ue, i dati sono la chiave per la competitività sul mercato globale. I nostri concorrenti globali negli Stati Uniti stanno portando avanti politiche come l’Inflation reduction act (Ira), che favorisce settori tecnologici in questo ambito industriale…Il Data a ct rappresenta l’opportunità di competere e innovare”. La relatrice ha aggiunto: “Siamo determinati a difendere e potenziare l’autonomia strategica dell’Ue, dopo aver approvato norme fondamentali sui dati, come il Digital services act e il Digital markets a ct , o il Chips act “.