Data center, al via il Mix Caserta: bacino industriale da 4 milioni di utenti

Tutto pronto per l’avviamento del nuovo punto di interscambio regionale Mix Caserta: Mix, principale punto di interscambio (Ixp) di reti Internet italiano, e DataFelix, nuovo data center neutrale situato a Caserta, hanno infatti siglato l’accordo di collaborazione che dà il via alle attività del data centre, situato nel cuore di un distretto industriale adatto ad ospitare impianti tecnologici ma soprattutto operativo su un bacino territoriale con oltre 4 milioni di utenti in un raggio di pochi km.

Il data center, progettato e costruito rispettando elevati standard di settore, ospiterà un nuovo Internet exchange destinato a sviluppare traffico regionale: Mix-It Caserta. A questo si affiancherà anche la remotizzazione di Mix-It, che con i suoi quasi 400 AS connessi potrà supportare le reti locali nel loro percorso di crescita.

A disposizione anche la Lan di Milano

Sicurezza, resilienza, latenza ridotta e offerta di servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze di interconnessione, fanno di Data Felix DF01 una soluzione ottimale per ospitare il nuovo PoP di Mix. Nel nuovo PoP di Caserta sarà disponibile anche la Lan di Milano, dedicata per lo più a piccoli operatori che potranno così collegarsi da subito con oltre 380 reti oggi presenti a Milano, in aggiunta a quelle che nel tempo si interconnetteranno all’IX locale.

WHITEPAPER Smart Grid: qual è l’impatto della generazione distribuita sulle reti intelligenti? Mobility Networking

Un passo avanti per l’ecosistema digital del Sud

“Data Felix rappresenta un passo avanti significativo per l’ecosistema digitale del Sud Italia”, ha spiegato Francesco Taurino, ideatore del progetto e Cto dell’azienda. “Con la nostra vasta gamma di servizi e grazie a questa infrastruttura all’avanguardia, siamo pronti ad accogliere aziende, partner IT e operatori, fornendo loro un ambiente sicuro, affidabile e altamente performante per le loro esigenze di colocation, elaborazione dati e servizi cloud. E con la stretta collaborazione con il Mix e l’attivazione del Pop locale contribuiremo ad elevare gli standard di velocità e resilienza delle connessioni Internet nel Sud”.

Obiettivo: delocalizzare il traffico Internet in Italia

“L’apertura del nostro primo IX regionale in Campania, grazie alla partnership con DataFelix, testimonia l’impegno concreto di Mix nel favorire lo sviluppo del traffico di edge in Italia, in linea con quanto stabilito dalla nostra Board – sottolinea Cristiano Zanforlin, Chief Commercial Officer di Mix. “Riteniamo che questo sia un elemento imprescindibile per affrontare le sfide digitali dei prossimi anni. Sono percorsi che richiedono tempo e Mix è pronta a fare la sua parte, anche supportando iniziative territoriali, come questa di Data Felix, che abbiano l’ambizione di diventare punti di concentrazione di reti connessi alle principali dorsali ottiche. Seguiamo con grande interesse l’evoluzione di progetti analoghi nell’area”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA