Data center, Iliad in trattativa con Infravia per creare una maxi piattaforma europea

Iliad punta a una presenza strategica sul mercato europeo dei data center, un settore in rapida crescita grazie alla domanda di infrastrutture cloud e Ai. Il gruppo francese è entrato in trattative esclusive con Infravia, una delle principali società di private equity indipendenti in Europa, per formare una partnership il cui obiettivo è trasformare OpCore in una delle principali piattaforme europee di data center su vasta scala.

OpCore è un operatore di data center in Francia (a Parigi, Marsiglia e Lione) e in Polonia, che da 20 anni costruisce e gestisce data center per soddisfare le esigenze del Gruppo Iliad, nonché di hyperscaler, tech companies e grandi aziende.

Nell’ambito della transazione, Infravia, attraverso i suoi fondi infrastrutturali, acquisirà una partecipazione del 50% in OpCore, valutata a 860 milioni di euro.

La partnership è un’ulteriore iniziativa del Gruppo Iliad e InfraVia verso la costruzione di un vero ecosistema digitale europeo a beneficio delle imprese innovative nella nostra regione, si legge in una nota di Iliad. Thomas Reynaud, ceo del gruppo francese, ha commentato: “L’ambizione del Gruppo Iliad è europea. Insieme al nostro partner Infravia, prevediamo di investire più di 2,5 miliardi di euro per rendere OpCore la piattaforma di data center indipendente leader in Europa”.

Data center, Iliad con Infravia per far crescere OpCore

La partnership di Iliad con Infravia offre a OpCore la giusta struttura finanziaria con un finanziamento dedicato che coprirà fino al 75% delle esigenze di investimento di OpCore con debito bancario. Ciò consentirà a OpCore di raggiungere una potenza di oltre 130 Mw attraverso lo sviluppo di un data center di circa 100 Mw nella regione di Parigi, e poi di raggiungere diverse centinaia di megawatt in Europa.

OpCore e Iliad rimarranno partner stretti, lavorando insieme per guidare la rapida espansione sia di Scaleway, la filiale cloud del Gruppo Iliad, sia di OpCore. Scaleway manterrà il suo status di cliente privilegiato di OpCore e, in qualità di principale player europeo del cloud Ai, contribuirà a posizionare OpCore in prima linea nel panorama dei data center Ai di prossima generazione.

OpCore raggruppa i data center di Iliad in Francia e Polonia, posizionandosi come un fornitore pure-play pronto a trarre vantaggio dal fiorente mercato europeo dei data center hyperscale per cloud e Ai, che si sta espandendo a un tasso di crescita annuo di oltre il 20%.

OpCore è nota per aver aperto la strada alle nuove tecnologie nel settore dei data center, promuovendo continui miglioramenti in termini di efficienza e sostenibilità, e cerca di porsi ora all’avanguardia anche nei casi d’uso dell’intelligenza artificiale.

Una piattaforma hyper-scale europea indipendente

Vincent Levita, fondatore e ceo di Infravia ha commentato: “Siamo estremamente lieti di espandere la nostra partnership con Iliad attraverso il nostro investimento in OpCore. Questa transazione si avvale di tutta la nostra esperienza nello sviluppo di data center su vasta scala. I data center sono diventati un’infrastruttura digitale essenziale che registra una domanda elevata e richiede investimenti significativi. Siamo orgogliosi di unire le forze con iIliad e contribuire a dare forma ad un importante operatore di data center di vasta scala in Europa”.

Arnaud de Bermingham, ceo di OpCore, ha affermato: “In OpCore stiamo assistendo a una crescita senza precedenti delle richieste di capacità espresse dai clienti hyperscaler e Ai. La nostra esperienza, il nostro track record e le nostre tecnologie uniche sono risorse fondamentali in un settore dei data center in radicale cambiamento. In qualità di cofondatore di OpCore alla guida dell’azienda da 20 anni, sono molto orgoglioso dei traguardi e della creazione di valore raggiunti con il team e sono entusiasta delle enormi opportunità che ci attendono. Sono convinto che Iliad e Infravia siano gli azionisti perfetti per supportare OpCore nei nostri ambiziosi piani di crescita”.

La chiusura dell’operazione avverrà nella prima metà del 2025 una volta ottenute le consuete autorizzazioni.