Data center, WindTre Business rafforza la soluzione Smart Housing

La diffusione degli strumenti digitali nelle aziende italiane, a partire dalla connettività ultrabroadband, procede tra risultati positivi e aree di miglioramento. Se, ad esempio, la quota di Pmi connesse ha raggiunto quella relativa alle grandi aziende e il lavoro da remoto ha incentivato il ricorso a pratiche basilari di cybersecurity, il Digital Intensity Index evidenzia ancora ritardi in aree come le competenze Ict o la sicurezza più avanzata.

Tra i motivi di ottimismo, in direzione di un’ulteriore crescita nel 2023, spicca l’utilizzo dei Data Center, una realtà consolidata per le grandi aziende e adottata da oltre la metà delle piccole e medie imprese, come emerge dai dati dall’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano.

L’importanza dell’uso dei data center

Il ricorso ai Data Center, infatti, costituisce un elemento abilitante per la trasformazione digitale delle aziende private e delle Pubbliche Amministrazioni. Consente di sviluppare nuove applicazioni e servizi, come la cloud computing, l’Internet delle cose (IoT) e l’intelligenza artificiale (AI), che stanno cambiando il modo in cui le imprese e i consumatori interagiscono con i dati. Forniscono un’infrastruttura robusta e affidabile, in grado di gestire grandi quantità di informazioni e di assicurare una continuità operativa anche in caso di guasti o malfunzionamenti. Inoltre, garantiscono standard di sicurezza molto elevati per le realtà produttive, le PA e gli utenti.

Nella direzione di supportare la digitalizzazione del tessuto produttivo italiano e della pubblica amministrazione, WindTre, attraverso il brand WindTre Business, ha rafforzato il proprio ruolo nell’ambito di servizi Data Center per le aziende grazie a importanti partnerships con le migliori realtà del mercato, per arricchire ulteriormente la sua gamma di proposte e consolidare la sua presenza in diversi punti del territorio nazionale, preposti all’erogazione dei servizi housing e colocation.

La soluzione Smart Housing di WindTre Business

La soluzione Data Center di WindTre Business per il mercato B2B, denominata Smart Housing, è stata ampliata con quattro nuove strutture di livello Tier IV, collocate nelle zone di Milano e Roma, in aggiunta alle due già presenti, tutte pienamente integrati nella Top Quality Network di WindTre. Il servizio è così erogato da Data Center moderni e tecnologicamente avanzati, caratterizzati da innovativi sistemi di sicurezza e gestiti da personale altamente qualificato, per mettere a disposizione dei clienti le migliori infrastrutture per la gestione dei dati e delle informazioni aziendali.

Le proposte di WindTre Business, in particolare, includono l’affitto dello spazio fisico a partire da due rack unit a intere aree dedicate, delimitate da un cage, con sofisticati sistemi di alimentazione e condizionamento che consentono il mantenimento costante delle condizioni ambientali ottimali fino a potenze da 40KW/rack. Il servizio, inoltre, include la connettività ad altissima capacità e con protezione in caso di failure, servizi di lift&shift, di monitoraggio e gestione degli ambienti, sia fisici che virtuali, per garantire al cliente una transizione verso i nuovi data center completa e senza problemi, analizzandone tutte le complessità. Il tutto con la massima attenzione alla cybersecurity, attraverso principi di security by design in grado di garantire la messa in sicurezza dell’intera infrastruttura.

La strategia è associare il best in class nelle telecomunicazioni con le soluzioni più innovative di data center attualmente presenti in Italia, per offrire servizi business “chiavi in mano” e soluzioni a 360° in ogni fase del processo, con l’ausilio di un customer service dedicato e incentrato sulla qualità del servizio. Smart Housing, in questo modo, risponde efficacemente alle attuali esigenze da parte di aziende private e Pubbliche Amministrazioni e consente a WindTre di assumere il ruolo di player di riferimento ed unico interlocutore sia per servizi tlc che di infrastrutture IT, anche grazie ad un’esperienza pluriennale e alle migliori partnerships tecnologiche. Alla luce di questa impostazione, più di 800.000 aziende di tutti i settori hanno scelto WindTre Business come partner strategico e affidabile nei processi di modernizzazione e digitalizzazione.

