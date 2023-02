Data storage server, da Hpe infrastruttura cloud-native per estrarre valore dai dati

Hpe rinnova in ottica cloud-native i suoi server per il data storage: l’azienda americana ha introdotto la famiglia Hpe Alletra 4000, la prima proposta server-based all’interno del portfolio di soluzioni di infrastruttura dati cloud-native Hpe Alletra, progettata per accelerare le iniziative data-driven su qualsiasi scala e ottimizzando i costi.

I nuovi modelli Hpe Alletra 4000 incarnano la nuova generazione di data storage server, in precedenza sotto il brand Hpe Apollo 4000, offrendo una moderna infrastruttura progettata specificamente per rispondere alle richieste di dati in modo sicuro, conveniente e semplice e permettere alle aziende di concentrare le loro risorse umane e finanziarie sulle iniziative data-driven.

Due i modelli presentati – Hpe Alletra 4110 e Hpe Alletra 4120; saranno disponibili nel secondo trimestre del 2023.

Le aziende alla sfida data-driven

Nell’era data-driven le aziende cercano di estrarre valore dai loro dati, usandoli per migliorare le decisioni strategiche, lo sviluppo di prodotto, la Customer experience e altri aspetti. Secondo Hpe, però, se utilizzano un’infrastruttura dati general-purpose, non possono avere la garanzia di velocità, produttività e capacità di elaborazione ottimali. Le organizzazioni data-driven hanno invece bisogno di un’infrastruttura dati costruita appositamente per archiviare in modo efficiente i dati più importanti, proteggerli ed estrarne valore senza esorbitanti spese di gestione.

Progettati per le applicazioni dati

I data storage server Hpe Alletra 4000 sono appositamente progettati per le applicazioni di dati, sono protetti end-to-end by design e sono forniti con un’esperienza cloud intuitiva.

Con un prodotto come Alletra 4000 è possibile estrarre valore dai dati su qualsiasi scala e con costi ottimali, grazie a data storage server ottimizzati su più livelli: capacità, prestazioni, costi, produttività, assistenza e supportabilità. I processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione permettono di soddisfare un ampio range di carichi di lavoro data-centrici.

I casi d’uso e la sicurezza end-to-end

I casi d’uso comprendono l’elaborazione dei dati in real-time, la protezione da ransomware, la compliance e l’e-discovery, la videosorveglianza, la diagnostica per immagini, il machine learning (addestramento e inferenza), analytics stream e batch, i repository di contenuti ready-to-share, il consolidamento e l’off-load dei dati e altro ancora.

I data storage server Hpe Alletra 4000 garantiscono sicurezza end-to-end per i sistemi e i dati. Il percorso inizia con il supporto di Hpe alla sicurezza dalla supply chain e si estende dall’avvio alla dismissione del sistema. Dal silicio al software, dalla fabbrica al cloud, i data storage server Hpe Alletra 4000 sono progettati secondo l’approccio sicurezza zero trust senza compromessi e forniscono una sicurezza It integrata e scalabile.

L’esperienza cloud-native

I data storage server Hpe Alletra 4000 possono essere gestiti facilmente in autonomia sulla piattaforma edge-to-cloud Hpe GreenLake tramite Hpe GreenLake for Compute ops management. Grazie a un’esperienza cloud intuitiva, è possibile sfruttare le Rest Api per automatizzare operazioni di gestione altrimenti complesse.

I sistemi Hpe Alletra 4000 possono anche essere fruiti as-a-service con Hpe GreenLake per ridurre i tempi di implementazione dei progetti, liberare risorse finanziarie e It, adeguare i costi alle esigenze aziendali e aumentare la flessibilità finanziaria e la velocità operativa.

