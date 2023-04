Decreto Concorrenza, all’Antitrust poteri sulle piattaforme digitali

Spinta sui contatori intelligenti e poteri di indagine e sanzione all’Agcm per quanto riguarda le piattaforme digitali come Google e Facebook. Sono queste le novità introdotte dal Ddl Concorrenza (SCARICA QUI IL TESTO COMPLETO) approvato con procedura di urgenza dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Per la parte relativa al mercato digitale, il documento del governo Meloni menziona specificamente “servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network”.

Contatori intelligenti: i dati ai clienti

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.