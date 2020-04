Dedagroup lancia Deda.Cloud: data governance leva di ripresa

Dedagroup battezza Deda.Cloud. La nuova società del Gruppo dedicata alla strategia Cloud e guidata dal General Manager Claudio Abad si pone l’obiettivo di trasformare rapidamente i dati in azioni efficienti nel rispetto della compliance e supportare, specialmente in questo delicato momento, la continuità e la ripresa di imprese e amministrazioni italiane. Un momento particolare, che si colloca nell’era di prodotti e servizi sviluppati su trend di mercato e nuovi ecosistemi di IoT, AI, Robotica, Realtà Aumentata e Virtuale, Blockchain, 3D printing, 5G e di tutte quelle tecnologie abilitanti che portano alle aziende mole crescenti di dati di cui devono governare i flussi, l’analisi e la conservazione, adottando i più elevati standard di sicurezza.

“Il Cloud non è una commodity, e il tipo di approccio scelto determina importanti impatti sul business. Questa è la ragione per cui per aziende e PA è tanto importante avere una guida – spiega Claudio Abad – Il nostro lavoro parte da una visione molto chiara: il dato è conoscenza da preservare nel tempo ed è informazione per disegnare il futuro. Per farlo con concretezza ed efficacia, serve essere liberi di sviluppare i servizi secondo le migliori condizioni che si presentano sul mercato con le reali risorse necessarie. Per questo crediamo nell’ approccio multicloud mettendo in campo per i nostri clienti ciò che serve per trasformarlo da un mondo estremamente complesso in cui muoversi a reale opportunità per semplificare il business. Il Cloud abilita nuovi modelli e processi e la sinergia di Deda.Cloud con tutte le altre società del Gruppo ci permette di unire l’importante esperienza maturata in diversi settori per portare sul mercato soluzioni che rispondono alle specifiche problematiche dei diversi comparti industriali o di servizi”.

Deda.Cloud si presenta ufficialmente al mercato all’indomani della definizione della politica europea in tema di Data Governance, che mette la sovranità del dato al centro dell’attenzione, e nel pieno di un momento storico che, proprio per i delicati equilibri geo politici in atto, non fa che confermare l’estrema importanza per qualsiasi soggetto – pubblico o privato – di farsi accompagnare da partner competenti nella raccolta, analisi, utilizzo e conservazione dei dati, patrimonio di conoscenza per tenere traccia del passato e costruire il futuro.

“Il momento che l’economia italiana si trova ad affrontare non ha precedenti – evidenzia Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup – da imprenditore so bene cosa significhi poter contare su partner e strumenti che possano supportare in momenti complessi la definizione di strategie di reazione – che spesso devono essere tanto disruptive quanto l’impatto subito – oltre che offrire la migliore efficienza in termini di costi e flessibilità. Deda.Cloud nasce con questa precisa missione, accompagnare le imprese italiane attraverso il cambiamento, che oggi più che mai chiede scelte consapevoli sul dove, come e con chi si decide di conservare, analizzare e proteggere i propri dati per disegnare le proprie strategie”.

