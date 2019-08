Dell si allea con Google e lancia il primo Chromebook su misura di azienda

Dell ha annunciato il lancio della prima gamma di laptop di classe Enterprise targati Chromebook. Si tratta quindi un partnership con Google e di un’operazione che non si limita al fronte dell’hardware: è infatti in arrivo un nuovo sistema di gestione dello Unified Workspace che fa leva per il rilascio e il supporto sul Cloud.

I nuovi Dell Latitudine 5400 e 5300 due-in-uno Enterprise Chromebook arriveranno sul mercato con a bordo il sistema operativo Chrome Enterprise già preinstallato. Saranno disponibili con, a scelta, processori Intel Core di ottava generazione i5 e i7 e fino a un terabyte di memoria d’archiviazione su Ssd (Solid State Disk). La Ram arriverà a 32 gigabyte e i dispositivi, configurabili con connettività Lte, saranno equipaggiati con tecnologia Usb-C ed ExpressCharge.

Il rollout – ha precisato Dell aprendo il VmWorld 2019 di San Francisco –avverrà in 50 mercati, dove verranno messi a disposizione dei clienti nuovi servizi per la sicurezza dello Unified Workspace, oltre a un supporto 24×7 per la gestione del software, dell’hardware e degli account attivati.

