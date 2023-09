Dell Technologies batte le attese sull’onda del boom AI

Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 Dell Technologies, multinazionale statunitense specializzata su personal computer e sistemi informatici, ha registrato un fatturato di 22,9 miliardi di dollari, battendo le attese degli analisti, con una crescita sequenziale del 10%, nonostante il prolungato momento di difficoltà che ha coinvolto negli ultimi mesi il mercato globale dei Pc e grazie al rafforzamento della domanda legato al boom dell’intelligenza artificiale.

I numeri della trimestrale

Il reddito operativo si attesta a 1,2 miliardi di dollari, mentre quello non Gaap è stato di 2 miliardi di dollari (a -8% e + 1% rispetto all’anno precedente). Simile la situazione per gli utili: quello diluito per azione è stato di 0,63 dollari mentre quello non-Gaap di 1,74 dollari, con un calo del 7% e un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Un dato migliore rispetto a quello prospettato dagli analisti, con Refinitiv che prevedeva un utile per azione di 1,14 dollari su ricavi per 20,85 miliardi di dollari.

Il flusso di cassa delle operations del secondo trimestre è stato di 3,2 miliardi di dollari, mentre negli ultimi 12 mesi l’azienda ha generato un flusso di cassa dalle operations pari a 8,1 miliardi di dollari.

Focus sulla crescita sequenziale

“La nostra performance del secondo trimestre sottolinea la potenza del nostro modello nel generare liquidità in un ambiente di crescita sequenziale – spiega la CFO Yvonne McGill – Continuiamo a fornire valore agli azionisti e disponiamo della flessibilità necessaria per aumentare il nostro ritorno di capitale in futuro”.

Il miglioramento della domanda

“Grazie a un contesto di domanda migliore e a un forte impegno sull’execution abbiamo ottenuto risultati straordinari nel secondo trimestre – aggiunge Jeff Clarke, vicepresidente e direttore operativo di Dell Technologies – Continuiamo a concentrarci sui segmenti di mercato più redditizi, dove abbiamo una posizione di leadership. La domanda della nostra soluzione proprietaria di storage software-defined è cresciuta per otto trimestri consecutivi. Le attività del nostro gruppo di soluzioni per i clienti sono cresciute dell’8% su base sequenziale, con forti tassi di adesione. E l’AI sta già dimostrando di essere un vantaggio a lungo termine, con una continua crescita della domanda in tutto il nostro portafoglio”.

La divisione Infrastructure Solutions

La divisione Infrastructure Solutions ha registrato nel secondo trimestre un fatturato di 8,5 miliardi di dollari, in calo dell’11% rispetto all’anno precedente e in aumento dell’11% su base sequenziale. Il fatturato dello storage è stato di 4,2 miliardi di dollari, con una continua crescita della domanda di PowerStore, il principale array di storage midrange dell’azienda, e di PowerFlex, lo storage software-defined dell’azienda. Il fatturato di server e reti è stato di 4,3 miliardi di dollari, con una continua crescita della domanda di server ottimizzati per l’intelligenza artificiale.

La divisione Client Solutions

Client Solutions Group ha registrato nel secondo trimestre un fatturato di 12,9 miliardi di dollari, in calo del 16% rispetto all’anno precedente e in aumento dell’8% su base sequenziale. Il fatturato dei clienti commerciali è stato di 10,6 miliardi di dollari, con una crescita della domanda di workstation, che aiutano le aziende a eseguire carichi di lavoro complessi di intelligenza artificiale a livello locale. Il fatturato consumer è stato di 2,4 miliardi di dollari. L’utile operativo è stato di 969 milioni di dollari, pari a circa il 7,5% del fatturato del Client Solutions Group.

