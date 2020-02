Dell Technologies, crescono utili e ricavi: focus su integrazione e sinergie

Dell Technologies annuncia i risultati finanziari del quarto trimestre e del proprio anno fiscale 2020. Nel quarto trimestre, il fatturato ha toccato quota 24,0 miliardi di dollari, in crescita dell’1%, e il fatturato non-GAAP è stato di 24,1 miliardi di dollari, +1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Durante il trimestre, la società ha generato un risultato operativo di 717 milioni di dollari, in crescita del 117% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato operativo non-GAAP del quarto trimestre si è attestato sui 2,8 miliardi di dollari, +4% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda l’intero anno, il fatturato è stato pari a 92,2 miliardi di dollari, con un incremento del 2%, e il fatturato non-Gaap ha raggiunto quota 92,5 miliardi di dollari, +1% rispetto all’anno precedente.

“Nell’anno fiscale 2020, ci siamo focalizzati su elementi come integrazione e semplicità in modo trasversale lungo tutte le nostre aziende e il portfolio prodotti – afferma Jeff Clarke, chief operating officer di Dell Technologies – Con oltre 180 miliardi di fatturato nel corso degli ultimi due anni e investimenti significativi in ricerca, innovazione ed estensione della nostra capacità, abbiamo una posizione di vantaggio unica nel prossimo decennio digitale”.

“I risultati di quest’anno sono stati guidati dall’attenzione operativa e dall’espansione delle sinergie lunga tutta Dell Technologies – aggiunge Tom Sweet, chief financial officer di Dell Technologies – Abbiamo conseguito un utile netto – relativo all’intero anno – di 5,5 miliardi di dollari e un Ebitda adjusted di 11,8 miliardi di dollari nel 2020. Sono soddisfatto della nostra redditività e continuermo a lavorare per massimizzare l’equity-value di Dell Technologies per tutti gli azionisti”.

