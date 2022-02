Dell Technologies, fatturato e utili record: spinta dalle consegne per gli end point - CorCom

Si chiude con conti record l’anno fiscale 2022 di Dell Technologies che ha reso noti anche i dati del quarto trimestre. Il fatturato dell’intero anno si è attestato a quota 101.2 miliardi di dollari, spinto dalla costante crescita trasversale a tutte le business unit e dal record di consegne per gli end-point.

Gli utili diluiti per azione sull’intero anno sono invece di 6.26 dollari, in crescita del 114%, mentre gli utili diluiti per azione non-Gaap sono 6.22 dollari, +27%.

La società ha generato un risultato operativo record di 4.7 miliardi di dollari, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente, e un risultato operativo record non-Gaap di 7.8 miliardi di dollari, +12%. Il flusso di cassa operativo è stato di 10.3 miliardi di dollari e il flusso di cassa operativo escludendo VmWare ha toccato la cifra record di 7.1 miliardi di dollari.

Il fatturato del quarto trimestre è cresciuto del 16% attestandosi a 28 miliardi di dollari. La società ha generato un reddito operativo di 1.6 miliardi di dollari, in aumento del 13%, e un reddito operativo non-Gaap di 2,2 miliardi di dollari, in aumento dell’1%. Il flusso di cassa operativo relativo al quarto trimestre è stato pari a 3.1 miliardi di dollari.

I conti di VmWare

Il fatturato dell’anno fiscale 2022 della controllata VmWare è stato pari a 12,85 miliardi di dollari, un aumento del 9% rispetto al fiscal year 2021. La combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze è stato di 6,33 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto al fiscal year 2021.

“La crescita della domanda per le nostre soluzioni multi-cloud da parte dei clienti si riflette sui risultati del quarto trimestre. Siamo in un momento esaltante nel nostro settore, in quanto le imprese grandi e piccole si trasformano e si modernizzano per diventare aziende digitali basate sul software”, ha detto Raghu Raghuram, ceo di VMware. “Siamo in una posizione ideale per aiutare i nostri clienti a costruire, eseguire e proteggere le loro applicazioni in questo ambiente multi-cloud”.

I ricavi per subscription e SaaS sono stati di 3,20 miliardi di dollari, un aumento del 24% rispetto al fiscal year 2021 mentre l’utile netto Gaap per l’anno fiscale è stato di 1,82 miliardi di dollari, o 4,31 dollari per azione diluita, una diminuzione dell’11% per azione diluita rispetto ai 2,06 miliardi di dollari, o 4,86 dollari per azione diluita, per l’anno fiscale 2021. L’utile netto non-Gaap è stato di 3,06 miliardi di dollari, o 7,25 dollari per azione diluita, +1% per azione diluita rispetto ai 3,05 miliardi di dollari, o 7,20 dollari per azione diluita, per l’anno fiscale 2021.

Il flusso di cassa operativo per l’anno fiscale è pari a 4,36 miliardi di dollari. Il flusso di cassa disponibile per l’anno fiscale è stato di 3,97 miliardi di dollari.

Nel quarto trimestre il fatturato del quarto trimestre è stato pari a 3,53 miliardi di dollari, un aumento del 7% rispetto al quarto trimestre del fiscal year 2021.

L’utile netto Gaap per il quarto trimestre è stato di 586 milioni di dollari, o 1,39 dollari per azione diluita, una diminuizione del 26% per azione diluita rispetto ai 791 milioni, o 1,87 dollari per azione diluita, per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2021. L’utile netto non-Gaap per il quarto trimestre è stato di 855 milioni di dollari, o 2,02 dollari per azione diluita, una diminuzione del 9% per azione diluita rispetto ai 936 milioni di dollari, o 2,21 dollari per azione diluita, per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2021.

