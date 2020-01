Deloitte punta sull’innovazione: al via “Impact for Italy”

Un progetto a lungo termine che ha l’obiettivo di supportare le aziende nelle sfide dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, contribuendo a migliorare i percorsi formativi per creare le competenze necessarie ad affrontare le sfide della “quarta rivoluzione industriale”, favorendo la diversità e l’inclusione e promuovendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Son i cardini di “Impact for Italy”, progetto oltre che nuova filosofia di Deloitte per l’Italia, che vuole in questo modo contribuire a far crescere e rendere più competitivo il Paese.

Deloitte è un network di servizi professionali che conta oggi su più di 312 mila persone in 150 Paesi, e in Italia ha registrato nel 2019 un fatturato pari a circa 750 milioni di euro (+13% rispetto all’anno precedente). Sul nostro territorio la società conta su 24 sedi e oltre 6.700 persone, di cui il 60% è al di sotto dei 30 anni e di cui circa la metà sono donne. 1.800 le assunzioni operate in Italia nel 2019.

“Siamo consapevoli – afferma Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia – che non basta più essere una grande multinazionale di servizi professionali per le aziende. Vogliamo essere sempre di più un attore di cambiamento per l’Italia, con la mission di favorire e sostenere processi di crescita sostenibili e duraturi per la collettività e per le imprese e le organizzazioni che serviamo.”

In questo quadro Impact for Italy è “Un grande progetto che coinvolgerà tutta Deloitte, dai nostri partner ai neo assunti – prosegue Pompei – coerentemente con quello che facciamo da sempre. Ogni giorno, infatti, aiutiamo i nostri clienti a pensare in modo strategico e a lungo termine, aiutandoli a prendere oggi le decisioni che faranno crescere le loro imprese e il nostro Paese domani. Ogni giorno diamo un contributo positivo alla società e valorizziamo il talento delle nostre persone. Impact for Italy segue il purpose ‘Make an impact that matters‘ di Deloitte a livello globale”.

L’impegno di Deloitte, si legge in una nota dell’azienda, passa anche attraverso il supporto a politiche pubbliche inclusive, a livello nazionale come europeo, che aiutino a modellare l’Italia del futuro. Un impegno che vede e vedrà ancor di più Deloitte impegnata anche per il sociale e la cultura, settori in cui la Fondazione Deloitte è già attiva con numerosi progetti e iniziative. Impact for Italy punta a contribuire alla crescita del Paese anche grazie alla valorizzazione e alla crescita dei talenti – continua il comunicato – La formazione è la pietra miliare per riuscire ad innescare creatività ed innovazione, e quindi per valorizzare al meglio le capacità professionali e personali di ogni talento. Il piano di formazione di Deloitte prevede ogni anno un percorso definito per le sue persone attraverso l’erogazione di centinaia di migliaia di ore di formazione.

“Impact for Italy nasce – conclude Pompei – da una cultura organizzativa che vede da sempre le persone di Deloitte in prima linea con questo approccio. I nostri professionisti infatti, con un’età media inferiore ai trent’anni e un alto livello di formazione accademica e professionale, appartengono prevalentemente a una generazione che mostra una crescente attenzione alle problematiche di carattere sociale e ambientale. Impact for Italy è la nostra risposta a queste sfide”.

