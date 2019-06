Desi 2019: l’Italia sale uno scalino ma resta al palo su e-skill e capitale umano

Sul fronte del capitale umano, l’Italia si piazza al 26o posto fra gli Stati membri dell’Ue e si trova quindi al di sotto della media. Solo il 44 % degli individui tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base (57 % nell’Ue). La percentuale degli specialisti Ict rimane stabile, sebbene questi abbiano una minore incidenza sulla forza lavoro rispetto all’intera Ue (2,6 % rispetto al 3,7% nell’Ue). Per quanto riguarda i laureati in possesso di una laurea in Ict, l’Italia si posiziona ben al di sotto della media Ue con solo l’1 % di laureati in Ict. Tra le donne che lavorano solo l’1 % è specializzato in Ict.

Per quanto concerne le competenze digitali, la Commissione europea scrive che il Piano nazionale per la scuola digitale, lanciato nel 2015, ha prodotto fino ad ora risultati piuttosto modesti. Bruxelles invita l’Italia a potenziare gli investimenti soprattutto nell’istruzione primaria e secondaria. Per quanto concerne l’istruzione post- secondaria e terziaria, l’efficacia di tali investimenti dipenderà anche dal successo del piano Impresa 4.0 nel creare la domanda necessaria di professionisti del settore Ict. Oltre al Piano nazionale per la scuola digitale, l’Italia non ha una strategia complessiva per le competenze digitali; questo significa che i gruppi a rischio di esclusione sociale, quali gli anziani e i disoccupati, corrono anche il rischio dell’ampliamento del divario digitale.

USO DEI SERVIZI INTERNET