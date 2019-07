Deutsche Telekom e Software AG scommettono sul Cloud of Things

Deutsche Telekom e Software AG fanno asse sullo IoT: la partnership strategica mira a fornire servizi su scala globale. Deutsche Telekom e la sua Unit dedicata ai clienti enterprise, T-Systems, amplieranno la loro offerta Cloud of Things, utilizzando la piattaforma Cumulocity IoT di Software AG.

La collaborazione per un “IoT made in Germany” consente a entrambe le parti di giocare un ruolo importante nell’emergente mercato multi miliardario dell’IoT. Mettendo insieme le competenze e le risorse, i due amplieranno la loro presenza negli Stati Uniti, in Germania e negli ampi mercati europei.

“Siamo lieti di estendere la portata e le capacità della nostra piattaforma IoT Cloud of Things insieme al nostro partner – dice Adel Al-Saleh, ceo di T-Systems e Board Member di Deutsche Telekom – La tecnologia di Software AG è fondamentale per consentirci di ampliare un servizio già di successo e introdurre nuove funzionalità, dandoci la fiducia necessaria per raggiungere nuovi settori. La nostra partnership strategica ci consentirà di continuare a guidare l’innovazione e fornire la migliore piattaforma ed i migliori servizi ai clienti, sia nel mondo delle grandi aziende che presso le piccole-medie imprese della Germania.”

“Questo è un nuovo modo di collaborare per offrire soluzioni IoT complete per la real-time economy. Con Deutsche ceo Software AG -I clienti possono semplificare le loro esigenze IoT e di integrazione con l’analytics self-service e acquisire informazioni utili per accelerare il loro business verso un futuro completamente connesso. Non vediamo l’ora di fare crescere questa partnership e renderla un successo globale”.

T-Systems utilizzerà l’architettura connessa di Cumulocity IoT come nuova base per la sua piattaforma IoT integrata Cloud of Things. Cloud of Things è la spina dorsale che supporta una vasta gamma di applicazioni mission-critical per i clienti, che iniziano in piccolo e crescono velocemente. Consente alle aziende di monitorare, gestire e controllare da remoto dispositivi e macchinari connessi. La piattaforma offre una vasta gamma di informazioni che aiuta a ridurre i costi, aumentare l’efficienza, accrescere la sicurezza e crea nuovo valore trasformando i dati grezzi in business intelligence.

Deutsche Telekom e T-Systems saranno in grado di servire un mercato globale molto più ampio e diversificato. Cloud of Things funzionerà ora all’interno di un ambiente multi-cloud, garantendo una maggiore possibilità di scalare rapidamente insieme alla domanda dei clienti ed espandere le sue capacità con molte nuove funzionalità, tra cui Streaming Analytics, Micro Services e nuovi protocolli. Questi miglioramenti permetteranno di sfruttare appieno la potenza della piattaforma integrata, entrando in settori completamente nuovi come quello della smart home.

