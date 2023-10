Digital economy, Mediobanca ingloba Arma Partners

Mediobanca ha perfezionato l’acquisizione di Arma Partners Llp, società di consulenza finanziaria indipendente, attiva in Europa con servizi specializzati nell’ambito della digital economy. L’operazione, siglata lo scorso maggio con i soci di Arma Partners Llp, ha per Mediobanca una forte valenza strategica volta alla creazione di un franchise leader nella digital economy all’interno della propria divisione Corporate & Investment Banking.

L’identikit di Arma Partners

Fondata nel 2003, Arma Partners ha sede a Londra con uffici anche a Monaco, a cui si aggiungono collaborazioni con società di consulenza affiliate che operano in Giappone, Australia, Israele, Turchia e Brasile. Operando secondo un modello specialistico incentrato sull’advisory, Arma Partners si occupa di aziende, investitori e imprenditori attivi nell’economia digitale globale. La società è dunque un partner di riferimento in materia di Corporate Finance per rilevanti società quotate e fondi di Private Equity che operano in settori innovativi, che Arma Partners affianca in tutte le fasi comprese tra la raccolta di capitali privati a supporto di realtà imprenditoriali in rapida crescita fino a complesse operazioni di cross-border M&A.

Negli ultimi cinque anni, il team di Arma Partners – che conta oggi 12 partner e 83 dipendenti, tra cui 67 banker provenienti da oltre 26 Paesi – ha seguito come advisor oltre 110 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo superiore a 90 miliardi di dollari. Nonostante uno scenario macroeconomico avverso, Arma Partners ha annunciato nel 2023 risultati record per il terzo anno consecutivo, con ricavi oltre i 100 milioni di dollari.

Verso la creazione di una piattaforma di advisory diversificata

“In coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo Mediobanca al 2026”, si legge in una nota del gruppo, “la collaborazione con Arma Partners contribuirà alla creazione di una piattaforma europea di advisory più forte, ampia e diversificata, con maggiori ricavi non domestici (dal 40 al 55%) e a basso assorbimento di capitale. Genererà, inoltre, nuove opportunità di business frutto delle sinergie tra le divisioni del Gruppo, in particolare tra Cib e Wealth Management, verso l’affermazione del modello unico di Private & Investment Bank”.

In particolare, “l’investimento in Arma Partners si adatta perfettamente all’ambizione di Mediobanca di costruire una solida crescita di lungo periodo facendo leva sui trend industriali, come la digital economy, sulle competenze specialistiche e sul talento delle persone. Un approccio che vedrà la crescente affermazione dell’Advisory quale primo contributore alla crescita dei ricavi del Corporate & Investment Banking, con un incremento delle commissioni intorno al 30% per la divisione e del 10% per il gruppo”.

Arma Partners continuerà a essere guidata dal suo fondatore e managing partner Paul-Noël Guély, in stretto coordinamento con Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, co-heads di Global Corporate & Investment Banking, con l’obiettivo di ampliare l’origination internazionale della piattaforma Cib di Mediobanca e ricavare per questa un ruolo di primaria importanza nell’economia digitale in Europa.

