Digital Europe, via alla call per Turismo e Cultura: sul piatto 12 milioni

La Commissione europea ha aperto nuove call for proposals nell’ambito dei Programmi di lavoro 2023-2024 del Programma Europa digitale, dando ulteriore spinta alle iniziative volte ad aumentare le capacità digitali nell’Ue.

Per queste proposte progettuali l’Europa ha messo a disposizione 12 milioni di euro; il focus degli inviti a presentare proposte sono i big data e il loro uso nei settori della cultura e del turismo.

Come partecipare

Nel dettaglio, le nuove call for proposals prevedono 8 milioni di euro in sovvenzioni per progetti e seguono la recente comunicazione della Commissione sui fondamenti per uno spazio comune europeo dei dati turistici. Altri 4 milioni sono destinati a finanziari progetti per la realizzazione di uno spazio dati per il patrimonio culturale.

Le call sono aperte a imprese, amministrazioni pubbliche e altre entità degli Stati membri dell’Ue, dei paesi Efta/See e dei paesi associati. Per partecipare, occorre selezionare la call di interesse, l’eventuale partner con cui si partecipa, creare un account Eu Login per accedere al portale, registrarsi e presentare la domanda di assegnazione di fondi.

Digital Europe: i dati turistici

La creazione di spazi dati è un pilastro della strategia dati dell’Ue.

La Commissione evidenzia che lo spazio europeo dei dati turistici è un risultato chiave del percorso di transizione turistica, capace di rendere l’ecosistema turistico più resiliente, digitale e sostenibile. Lo spazio dati stimolerà la condivisione dei dati tra le imprese turistiche, le destinazioni e le autorità pubbliche, con un impatto sulla produttività, la sostenibilità ambientale, i modelli di business innovativi e lo sviluppo delle competenze. Ciò aiuterà le destinazioni turistiche a comprendere meglio ciò che i turisti cercano e ad adattare le loro offerte di conseguenza, o a prevedere quando i turisti sono più propensi a venire e consentire alle destinazioni di pianificare.

La call per il patrimonio culturale

L’esecutivo europeo prevede anche un ulteriore investimento di 4 milioni di euro per la realizzazione di uno spazio dati per il patrimonio culturale. Ciò renderà disponibili più contenuti culturali europei di alta qualità, in particolare in 3D, promuoverà il riutilizzo delle risorse culturali digitalizzate e offrirà maggiori opportunità alla comunità di offrire servizi arricchiti, grazie all’uso di tecnologie avanzate.

Questi investimenti proseguono il dispiegamento della Strategia europea dei dati da parte della Commissione europea e gli sforzi per sviluppare una florida economia europea dei dati.

Previsti 12 spazi dati di interesse pubblico

Nel precedente Programma di lavoro 2021-2022 del Programma Europa digitale è stata gettata la base per lo sviluppo di 12 spazi dati in settori chiave di interesse pubblico. Il lavoro sugli spazi dati è accompagnato da una revisione del quadro politico e legislativo per l’accesso e l’uso dei dati, con l’adozione del Data governance act e il Data act, nonché dell’Implementing Act on high-value datasets ai sensi della Open data directive il 22 dicembre 2022.

L’apertura delle nuove call for proposals del Programma Europa digitale nell’ambito del Programma di lavoro 2023-2024 garantisce la continuazione di questo lavoro, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di spazi dati settoriali.

Altre call nell’ambito del Programma di lavoro 2023-2024 verranno pubblicate più avanti quest’anno.

