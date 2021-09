Digital gender gap, Huawei punta sulla female leadership nella Ue - CorCom

Dalla leadership al public speaking, dal coding ai new media, dalla cybersecurity alle nanotecnologie, dalla diversity alla mindfulness: queste le tematiche del programma settimanale che Huawei ha offerto a 27 giovani donne provenienti da tutta Europa in occasione della “Summer School for Female Leadership in the Digital Age” – parte della più ampia iniziativa “Seeds for the Future” -, iniziativa a sostegno del talento femminile nell’industria tecnologica.

Durante i mesi estivi, infatti, una giuria di professionisti ha selezionato, tra oltre 1200 candidate provenienti da tutta Europa, 27 partecipanti, una per ogni stato membro, offrendo loro la possibilità di prendere parte al programma organizzato in masterclass, lavori di team, attività di apprendimento attivo e di gruppo, oltre a cene a tema ed esperienze culturali.

Le partecipanti sono state scelte secondo un criterio di provenienza preferibilmente da lauree non tecniche come giurisprudenza, relazioni internazionali, gestione aziendale, filosofia o traduzione, ma con un forte interesse per la tecnologia e l’innovazione.

“Nel corso dei miei 26 anni di esperienza nell’industria Ict, ho acquistato crescente consapevolezza del grande divario di genere che affligge questo specifico settore, una problematica che interessa tanto l’Europa quanto la Cina. Sappiamo che l’Unione Europea è attivamente impegnata nell’individuare una soluzione e, in questo contesto, aziende come Huawei possono giocare un ruolo chiave”, commenta Catherine Chen, President of the Public Affairs and Communication Department of Huawei.

E Berta Herrero, Programme Director of the Summer School for Female Leadership in the Digital Age, ha aggiunto che “il nostro più grande obiettivo è che nel futuro possano ispirare molte altre donne. Saranno infatti proprio loro tra le leader europee che guideranno il cambiamento, trovandosi ad affrontare la grande sfida di assicurarsi che nell’era digitale nessuno venga lasciato indietro. Siamo pertanto orgogliosi di aver dato vita a un progetto che, nella sua unicità, mette insieme la leadership femminile con gli approcci alle nuove tecnologie. Questo ci spinge a impegnarci senza sosta, oggi e in futuro, per sostenere i giovani talenti europei e un’innovazione totalmente inclusiva”.

Summer School for Female Leadership in the Digital Age

La ‘Summer School for Female Leadership in the Digital Age’, appresenta il continuo impegno dell’azienda nel promuovere l’inclusione digitale. In particolare, è anche un’importante iniziativa che ha come obiettivo quello di colmare il divario di genere e di creare un mondo in cui le donne siano in grado non solo di partecipare, ma di affermarsi e guidare la società attraverso un futuro sempre più digitale. Nei prossimi mesi, inoltre, Huawei annuncerà ulteriori iniziative a supporto delle donne.

