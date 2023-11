Digital hub in Mozambico, bandi per 7 milioni: come partecipare

Tre bandi per un totale di 7 milioni di euro per la realizzazione di tre Digital Hub in Mozambico. A finanziare il progetto è l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) che si avvale dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per il supporto operativo. ll progetto introduce per la prima volta l’utilizzo degli appalti innovativi e il modello dell’open innovation procurement per attrarre intelligenze, proposte e risorse destinate allo sviluppo d’innovazione nel paese africano. Agid e Aics hanno sottoscritto un accordo per il “Supporto al Piano Strategico per la Società dell’Informazione 2019-2028 del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale” con lo scopo di aumentare l’offerta e l’accesso a servizi e tecnologie digitali per uso produttivo e sociale, attraverso un’azione di institutional building.

Il primo bando da 2 milioni

Il 24 novembre prende il via la consultazione pubblica (per partecipare cliccare qui), preliminare al bando da 2 milioni per la selezione del consorzio pubblico-privato internazionale – composto da stakeholder sia europei sia mozambicani – che sarà responsabile dello sviluppo e della gestione del primo Digital Hub che sarà localizzato nel sud del Paese africano. L’obiettivo dell’hub è fornire formazione digitale ai giovani mozambicani, promuovere l’imprenditoria e stimolare lo sviluppo di servizi digitali innovativi. Questo centro si pone come un catalizzatore per l’innovazione e un motore per l’evoluzione digitale.

La consultazione è aperta a entri di ricerca, università, enti del terzo settore, grandi imprese, venture capitalist, piccole e medie imprese, start-up europee e mozambicane.

Gli altri 2 bandi

Già in programma altri due bandi da 2,5 milioni l’uno per la realizzazione di altre analoghe strutture al nord e al centro del Paese.

