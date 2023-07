Digital identity market, i software e le soluzioni su cui investire

Nec (Japan), Samsung Sds (South Korea), Thales (France), Gbg (Uk), Telus (Canada), Tessi (France), Daon (Us) e ForgeRock (Us). Sono i key player che guidano il mercato globale delle soluzioni di identità digitale, un giro d’affari destinato a crescere da 34,5 miliardi di dollari nel 2023 a 83,2 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 19,3% durante il periodo di previsione.

La crescita è guidata dall’aumento delle frodi legate all’identità e all’autenticazione e dalla maggiore integrazione di intelligenza artificiale, machine learning e blockchain. Gli alti costi associati all’implementazione di soluzioni di identità digitale, tuttavia, potranno in futuro ostacolare la crescita del mercato. È il quadro delineato dalla ricerca “Digital Identity Solutions Market by Offering (Solutions, Services), Software, Solution Type (Identity Verification, Authentication), Authentication Type, Identity Type, Organization Size, Vertical and Region – Global Forecast to 2028“, pubblicata da MarketsandMarkets. Indice degli argomenti Toggle Soluzioni biometriche: più sicure delle password

Una scelta sempre più gettonata dalle grandi imprese

Asia-Pacifico destinata a crescere Soluzioni biometriche: più sicure delle password

Soluzioni per l’identità digitale, l’autenticazione dell’identità, la verifica dell’identità e altri aspetti, tra cui la gestione della conformità e la prevenzione delle frodi: sono queste a guidare la crescita del segmento delle soluzioni biometriche.

Le soluzioni di identità digitale si sono tradizionalmente evolute dalle password all’autenticazione biometrica, come le impronte digitali, il riconoscimento facciale, la scansione della retina o dell’occhio, le impronte della mano e il riconoscimento vocale. I meccanismi di blocco e cattura sono seguiti da soluzioni biometriche per autenticare le persone e consentire l’accesso a una serie specifica di servizi. Rispetto ai sistemi tradizionali di chiavi (o keycard) e password, le soluzioni biometriche sono più sicure. Queste soluzioni utilizzano anche l’autenticazione a più fattori per aggiungere un ulteriore livello di protezione.

Una scelta sempre più gettonata dalle grandi imprese

L’adozione di soluzioni per l’identità digitale è determinata dalle maggiori esigenze di sicurezza per l’autenticazione e il controllo degli accessi nelle grandi imprese. Le grandi imprese sono state le prime ad adottare le soluzioni di identità digitale. Dispongono di una vasta forza lavoro e di dispositivi di rete associati suscettibili di rischi legati all’identità. Inoltre hanno uffici sparsi in diverse regioni, il che le costringe a fornire la loro soluzione attraverso l’accesso ai dati in tempo reale ai loro dipendenti. Le grandi organizzazioni, poi, non hanno vincoli di budget e possono quindi adottare soluzioni di identità digitale on-premises. Le organizzazioni stanno sempre più migliorando la produttività delle loro aziende in tutte le regioni grazie a soluzioni di identità digitale, in grado fra l’altro di rilevare i rischi di accesso, i rischi in eccesso e i rischi anomali. Di conseguenza, si prevede che le grandi imprese adotteranno sempre più spesso soluzioni di identità digitale conformi a vari standard e normative.

Asia-Pacifico destinata a crescere

Con l’aumento delle innovazioni tecnologiche, il mercato delle soluzioni di identità digitale sta registrando elevate opportunità di crescita nell’Asia-Pacifico. I Paesi in via di sviluppo, come l’India, utilizzano le identità digitali per autenticare i propri cittadini, mentre i Paesi sviluppati utilizzano le identità digitali per applicazioni più avanzate, tra cui l’accesso ai servizi governativi e l’identificazione. Diversi fornitori stanno cercando di soddisfare la domanda di identità digitali nell’area Asia-Pacifico. Ad esempio, ForgeRock, un fornitore globale di identificazione digitale, continua il suo sviluppo in Asia e la disponibilità locale del suo ForgeRock identification Cloud da due centri dati aggiuntivi a Hong Kong e in Indonesia. Con questa espansione, il cloud di identificazione di ForgeRock è ora disponibile in 17 Paesi a livello globale. Tali espansioni rafforzano la crescita delle soluzioni di identità digitale nell’area Asia-Pacifico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA