Digital Innovation Hub Lazio: Bertoni amministratore delegato, Mocci alla presidenza

Nuovi vertici per Digital innovation hub (Dih) del Lazio, Cicero: l’assemblea dei soci ha nominato come nuovo presidente Luciano Mocci, presidente di Innovacamere e direttore generale di Federlazio. Il Consiglio di amministrazione del Dih Lazio ha inoltre nominato come amministratore delegato Marcello Bertoni, già vicedirettore generale vicario di Unindustria e consigliere di amministrazione di Cicero dalla costituzione. Lo riferisce Unindustria in una nota. Cicero Dih Lazio, è una società consortile promossa dalle tre associazioni manifatturiere del Lazio: Cna, Federlazio e Unindustria, nell’ambito del piano impresa 4.0, e opera da oltre quattro anni per supportare il processo di crescita digitale delle Pmi del territorio regionale.

Cicero, gli obiettivi del Dih del Lazio

Il Dih Lazio è una società senza scopo di lucro che imposta la propria attività come ascolto della domanda di innovazione digitale delle aziende. Oltre 90 aziende di tutti i settori, si sono rivolte in questo periodo al Dih Lazio che opera con i propri Innovation manager, per valutare il proprio livello di maturità digitale per ognuna delle principali funzioni aziendali e progettare un percorso di innovazione efficace. In questi anni il Dih Lazio ha potuto fruire anche di una banca dati nazionale dalla quale emerge un livello di maturità digitale delle Pmi del Lazio nella media di quelle italiane, con qualche dato anche migliore in alcuni processi aziendali, ma un generale, ancora, ampio margine di miglioramento.

WHITEPAPER Banking&Insurance: inizia l’era dei servizi istantanei e customizzati. Rimani al passo Amministrazione/Finanza/Controllo Digital Transformation

In questa direzione l’intervento di analisi e accompagnamento di Cicero Dih Lazio aiuta l’imprenditore a realizzare investimenti più mirati ed efficaci. Cicero Dih Lazio è anche partner di quattro European digital innovation hub e collabora con gli otto Competence center italiani specializzati nelle tecnologie piu’ all’avanguardia per la modernizzazione del Sistema produttivo italiano.

I commenti

“Ringrazio il presidente Angelo Camilli e il Cda uscente per l’ottimo lavoro svolto. Assumo questo incarico cercando di continuare l’attività intrapresa dalla precedente governance, portando il mio contributo di esperienze nel sostenere l’implementazione del processo di digitalizzazione delle imprese”, dice il presidente Luciano Mocci.

“L’innovazione digitale – aggiunge Mocci – diventa sempre più importante soprattutto per le Pmi che sono costrette a rapportarsi in mercati competitivi caratterizzati da continui cambiamenti. Diventa, pertanto, prioritario per le aziende aumentare la produttività, migliorando l’efficienza e l’efficacia dei processi produttivi attraverso un adeguato livello di digitalizzazione. Questa e’ la missione che il Dih Lazio continuerà a portare avanti con forza e determinazione sostenendo in questo modo la crescita e lo sviluppo delle aziende del nostro territorio.”

@RIPRODUZIONE RISERVATA