Digital money transfer: Huawei batte i colossi mondiali

Un nuovo studio di Juniper Research, dal titolo Global Digital Money Transfer & Remittances Market 2024-2028, ha rilevato che il valore delle transazioni digitali di trasferimento di denaro aumenterà del 41% nei prossimi quattro anni, arrivando a 4,5 trilioni di dollari e superando i 6,5 milioni di dollari di transazioni entro il 2028 a livello globale. Questa crescita è in gran parte dovuta all’adozione significativa del trasferimento di denaro digitale nelle regioni in via di sviluppo, attraverso soluzioni come i pagamenti con i cellulari, e all’impatto dei pagamenti istantanei nei mercati sviluppati, come l’Unione Europea.

Ranking delle piattaforme nel 2024

La nuova classifica del 2024 è basata su una metodologia di punteggio solida e ha posto in evidenza le 15 principali piattaforme di trasferimento di denaro digitale. Tra queste, nella top five, Huawei e Visa hanno ottenuto le prime due posizioni, seguono Mastercard, Comviva e PayPal, completando la lista delle prime cinque posizioni. La valutazione è stata effettuata considerando diversi criteri, tra cui la completezza delle soluzioni offerte, la diffusione geografica e le prospettive di business future.

Sviluppare un approccio Payment as a service

Juniper ha rilevato che i principali operatori hanno ottenuto punteggi molto elevati per l’ampiezza e la creatività delle loro offerte. Tuttavia, sottolinea anche che per rimanere all’avanguardia, i fornitori devono adottare soluzioni basate sull’approccio Payment-as-a-service (PaaS). Per raggiungere questo obiettivo, le piattaforme di trasferimento di denaro devono sviluppare offerte Api più solide, che permettano a terzi di integrare i pagamenti in offerte come le super-app.

Sfruttare le stablecoin

Secondo Cara Malone, autrice del rapporto, i fornitori di servizi di trasferimento di denaro devono mettere al primo posto l’innovazione in un ambiente in continua evoluzione. Oltre a sviluppare un approccio PaaS, dovrebbero valutare l’opportunità di adottare le stablecoin, criptovalute supportate da asset o valute fiat; questo potrebbe contribuire a migliorare fattori quali stabilità, trasparenza e velocità.