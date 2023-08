Digital Services Act, ecco come Google si adegua alle nuove regole

Google ha varato una serie di novità per adeguarsi alle regole del del Digital Services Act, che impone ulteriori controlli sulla moderazione dei contenuti, sulla privacy degli utenti e sulla trasparenza. Ma Mountain View, con gran parte del suo sistema applicativo online, non è la sola ad annunciare implementazioni in questo senso: a partire da domani, una serie di giganti di Internet – tra cui anche le piattaforme Facebook e Instagram di Meta e l’App Store online di Apple – dovranno far fronte a nuovi obblighi nell’Ue, tra cui impedire la diffusione di contenuti dannosi, vietare o limitare alcune pratiche di targeting degli utenti e condividere alcuni dati interni con le autorità di regolamentazione e i ricercatori associati.

Il nuovo impegno di Google

“L’anno scorso l’Unione Europea ha emanato una nuova serie di regolamenti noti come Digital Services Act (Dsa), progettati per armonizzare le normative sui contenuti in tutta l’Ue e creare processi specifici per la moderazione dei contenuti online. Il Dsa si applica a molti servizi online, dai marketplace e app store fino alle piattaforme di condivisione di video online e ai motori di ricerca”, si legge in un post apparso sul blog di Google a firma di Jennifer Flannery O’Connor, Vice President, Product Management, YouTube e Laurie Richardson, Vice President, Trust & Safety, Google. “Di conseguenza, abbiamo adattato molti dei nostri processi di fiducia e sicurezza attivi da tempo e modificato il funzionamento di alcuni dei nostri servizi in conformità con i requisiti specifici del Dsa.

Il blog post evidenzia prima di tutto come nel corso degli anni, Google abbia investito in modo significativo in persone, processi, policy e tecnologie che rispondono agli obiettivi del Dsa, a partire dal Programma di segnalazioni attendibili (originariamente istituito nel 2012 come programma Trusted Flagger di YouTube) fino alla possibilità data ai creator di YouTube di appellarsi alla rimozione o alla restrizione dei video se ritengono che abbiamo commesso un errore. Nell’estate del 2021, è stato deciso di bloccare la pubblicità personalizzata ai minori di 18 anni. Oltre a questi impegni, il Google Safety Engineering Center di Dublino, incentrato sulla responsabilità dei contenuti, ha consultato oltre mille esperti nel corso di cento eventi dalla sua fondazione. Il centro aiuta le autorità di regolamentazione, i policy maker e la società civile a comprendere da vicino il nostro approccio alla moderazione dei contenuti e ci offre preziose opportunità di imparare da questi esperti e di collaborare con loro.

“Ora, in linea con il Dsa, abbiamo compiuto sforzi significativi per adattare i nostri programmi ai requisiti specifici della legge”. È stata innanzitutto aumentata la trasparenza degli annunci: “Amplieremo il Centro per la trasparenza pubblicitaria, un archivio globale consultabile degli inserzionisti su tutte le nostre piattaforme, per soddisfare le disposizioni specifiche del Dsa e per fornire ulteriori informazioni sul targeting degli annunci serviti nell’Unione Europea. Queste iniziative si basano sul nostro lavoro pluriennale volto ad ampliare la trasparenza degli annunci online”.

Saranno poi disponibili nuovi strumenti di accesso ai dati per i ricercatori. “Sulla base dei nostri precedenti sforzi per contribuire alla comprensione delle piattaforme da parte del pubblico, aumenteremo l’accesso ai dati per i ricercatori che desiderano capire meglio come funzionano concretamente la Ricerca Google, YouTube, Google Maps, Google Play e Shopping e che conducono ricerche relative alla comprensione dei rischi sistemici dei contenuti nell’Ue. Stiamo inoltre apportando modifiche per fornire nuovi tipi di visibilità sulle nostre decisioni di moderazione dei contenuti e offrire agli utenti diversi modi per contattarci. Stiamo inoltre aggiornando i nostri processi di segnalazione e di appello per fornire specifici tipi di informazioni e di contesto sulle nostre decisioni”

Google inoltre introdurrà un nuovo Centro per la trasparenza attraverso cui gli utenti possono accedere facilmente alle informazioni sulle politiche prodotto per prodotto, trovare gli strumenti di segnalazione e di ricorso, scoprire i Rapporti sulla trasparenza e saperne di più sul nostro processo di sviluppo delle policy. Nei prossimi mesi poi sarà ampliata la portata dei rapporti sulla trasparenza, aggiungendo informazioni su come gestiamo la moderazione dei contenuti in altri nostri servizi, tra cui la Ricerca Google, Google Play, Google Maps e Shopping. “Che si tratti di rischi di diffusione di contenuti illegali o di rischi per i diritti fondamentali, la salute pubblica o il discorso civico, ci impegniamo a valutare i rischi legati alle nostre maggiori piattaforme online e al nostro motore di ricerca in linea con i requisiti del Dsa”, chiosa il blog post. “Riferiremo i risultati della nostra valutazione alle autorità di regolamentazione dell’Ue e a revisori indipendenti e pubblicheremo una sintesi pubblica in un secondo momento.

L’impatto del Digital Services Act sulle Big tech

Le iniziative annunciate d Google saranno essenziali per evitare le multe milionarie previste dal nuovo framework normativo, concepito in base al principio che ciò che è illegale offline deve esserlo anche online. Come detto, da domani venerdì entreranno in vigore tutta una serie di nuove regole per i 19 maggiori social network, piattaforme di acquisto e motori di ricerca, già individuati dalla riforma. Giganti come Google, Microsoft e Apple, YouTube, Amazon, Facebook, TikTok, Instagram e X dovranno come detto fornire strumenti agli utenti per segnalare facilmente i contenuti illegali, dando la precedenza alle segnalazioni provenienti dai soggetti più autorevoli. Allo stesso modo, i siti di e-commerce saranno tenuti a rintracciare i venditori, per limitare le frodi. E anche gli algoritmi di ricerca cambieranno all’insegna della trasparenza, consentendo anche di scegliere delle alternative.

Il Dsa vieta anche pubblicità mirate a minori, basate su dati sensibili, e più in generale prevede multe fino al 6% del fatturato mondiale per le violazioni, con la messa al bando per i recidivi. I grandi operatori dovranno adottare misure per mitigare i rischi e, se già implementate, presentare una relazione sugli effetti ottenuti, con responsabilità crescenti già previste. Oltre a Google, anche Microsoft ha già annunciato misure per adeguarsi. TikTok ha reso pubbliche le misure adottate, mentre Amazon ha depositato un ricorso al tribunale a Lussemburgo contestando di esser inclusa nell’elenco, così come ha fatto Zalando. Nelle scorse ore Meta ha fatto sapere che gli utenti potranno tornare a vedere i contenuti in ordine cronologico e non come proposto dall’algoritmo.

