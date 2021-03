Digital tax, ecco la circolare dell'Agenzia delle Entrate. Dalla Camera via libera all'Iva sull'e-commerce - CorCom

Digital tax 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al perimetro di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Isd): la Circolare n. 3/E fornisce dettagli interpretativi attesi dagli operatori per l’applicazione dell’Isd. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.

Cos’è l’imposta sui servizi digitali – L’Isd è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.

Digital tax al Consiglio Ue

I 27 governi Ue preferiscono un accordo globale per tassare i gruppi digitali, tuttavia indicano che saranno “pronti a procedere” da soli se non sarà possibile. Questa posizione sarà ribadita al termine del Consiglio europeo stando alla bozza della dichiarazione finale. L’impegno per un’intesa all’Ocse viene confermato, ma viene confermato anche il calendario: una soluzione va trovata entro la metà di quest’anno. Il Consiglio europeo indica che ‘come base per una risorsa propria aggiuntiva (al bilancio Ue), la Commissione presenterà nel primo semestre del 2021 una proposta su un prelievo digitale, in vista della sua introduzione entro il 1 “gennaio 2023”. Il ricavato sarà usato anche per rimborsare alla scadenza i sottoscrittori dei bond emessi per Next Generation EU. Nelle ultime settimane si registra meno pessimismo sulla possibilità di raggiugere un accordo globale sulla Digital Tax dopo che Biden ha tolto dal tavolo la pretesa di Trump di definire un’imposta volontaria.

Iva sull’e-commerce

Intanto la Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole secco, proposto dal relatore Alberto Gusmeroli (Lega), al dlgs sull’Iva sull’e-commerce. Il dlgs in questione è quello che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/Ue (recante la disciplina generale dell’Iva) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. In sintesi, le norme Ue modificano le regole di territorialità Iva stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica e intervengono sulla fatturazione di tali servizi. Viene estesa e semplificata l’adesione al regime speciale Moss (Mini One Stop Shop – Mini Sportello Unico).

Viene introdotta una soglia a livello comunitario, pari a 10.000 euro, entro la quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del prestatore sono imponibili ai fini Iva in quest’ultimo Stato membro, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le stesse prestazioni laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

L’obiettivo è quello di semplificare gli obblighi Iva per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero, mettendo le imprese Ue in condizioni di parità con le imprese non-Ue. Originariamente la data prevista per l’entrata in vigore delle nuove regole era originariamente il 1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al 30 giugno 2021.

