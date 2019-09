Digital transformation, due nuovi manager nella squadra di Irideos

Jeff Zakar e Sergio Marzano entrano nel team dei manager di Irideos, rispettivamente con il ruolo di direttore vendite, a diretto riporto dell’Ad Danilo Vivarelli (nella foto), e direttore processi e cutomer experience. Il polo Ict per le aziende controllato dal fondo infrastrutturale F2i rafforza così il suo organico con due figure professionali d’esperienza: Zakar arriva in Irideos dopo 16 anni trascorsi in Tim, dove era arrivato a ricoprire il ruolo di direttore vendite business per l’area Nord-Est. Marzano viene invece da Sky, dove – si legge in una nota di Irideos – ha diretto la fase di start up per il lancio dei servizi broadband, dopo essere stato responsabile processi in Fastweb.

“Queste due nomine rappresentano un ulteriore passo nel rafforzamento della squadra Irideos – afferma Vivarelli – e un tassello importante nella definizione di un processo che vede il cliente al centro delle nostre attività”.

Irideos conta oggi su circa 700 dipendenti e nel 2018 ha totalizzato un fatturato da 190 milioni di euro sui servizi core di connettività, data center, cloud e servizi gestiti, oltre a 60 milioni di euro di rivendita al mercato wholesale.

