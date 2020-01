Digital transformation, si rafforza l’alleanza Relatech-Nordcom

Si rafforza l’alleanza tra Relatech, digital solution company quotata su Aim Italia,e Nordcom, società partecipata da Fnm e Telecom Italia. Le due aziende proseguiranno anche per il 2020 nella loro collaborazione ormai pluriennale.

Nello specifico Relatech metterà a disposizione le proprie competenze nei processi di Business process management e quelle maturare sviluppando la piattaforma RePlatform per dare supporto a Nordcom nel mettere a punto soluzioni digitali innovative in campi come il trasporto pubblico e la digitalizzazione dei pagamenti e che avranno come obiettivo principale la digital transformation dei clienti.

“Siamo molto contenti di questo rinnovo di contratto che fortifica la pluriennale collaborazione con il cliente – afferma Pasquale Lambardi, presidente di Relatech – Con Nordcom cooperiamo strategicamente nello sviluppo di soluzioni innovative d’avanguardia ad elevata complessità e valore tecnologico. Caso di successo che ci rende orgogliosi di supportare i nostri clienti nel loro percorso di innovazione digitale e trasformazione del business”.

