Digital twins leva di business, ecco le migliori soluzioni sul mercato

In un’epoca di rapida digitalizzazione, le aziende sono continuamente alla ricerca di tecnologie innovative per migliorare i loro processi operativi e trarne un vantaggio competitivo.

Grazie all’Internet of Things (IoT) e all’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML), le aziende hanno visto aumentare le opportunità di sfruttare i dati in tempo reale ed estrarre informazioni preziose. Tra queste tecnologie “trasformative”, spiccano i Digital Twins.



Digital Twins, un mercato al galoppo

Replicando perfettamente asset fisici, processi e sistemi in modelli virtuali, i gemelli digitali consentono alle aziende di ottimizzare i processi di produzione, semplificare la progettazione dei prodotti, esercitare un controllo preciso dei processi, monitorare i rischi e promuovere una migliore gestione delle prestazioni.

Non sorprende che il mercato globale dei gemelli digitali, stimato a 11,12 miliardi di dollari, continui a espandersi rapidamente.

Digital Twins, le migliori soluzioni sul mercato

Datamation ha selezionato le migliori soluzioni di Digital Twins sul mercato.

Azure Digital Twins : la soluzione di Microsoft Azure consente di creare modelli digitali dell’ambiente fisico usando l’intelligenza spaziale IoT. Si tratta di una piattaforma PaaS che facilita la rappresentazione dell’ambiente di esecuzione mediante grafici dal vivo e utilizza l’integrazione con Azure IoT Hubs e LogicApps, Api Rest per l’input di sistema. La soluzione può essere utilizzata per creare aree di lavoro basate sui dati, ottimizzare i costi e migliorare il processo di sviluppo del prodotto. Inoltre facilita la “modellizzazione” di città, fabbriche ed edifici di vario genere.

Oracle Corporation offre soluzioni Digital Twin integrate con la sua piattaforma IoT. Che aiutano le aziende nella virtualizzazione e nell’implementazione dei dispositivi. Il framework aiuta a progettare il proxy digitale di qualsiasi risorsa o sistema del mondo reale. Oracle offre anche un Digital Twin Simulator per lo sviluppo di modelli di simulazione pronti all’uso. Aws Iot TwinMaker. La soluzione di Amazon aiuta le aziende a sviluppare gemelli digitali operativi e offre gli strumenti per creare in modo efficiente una rappresentazione virtuale dei sistemi fisici esistenti con l’integrazione dei dati del mondo reale per operazioni di monitoraggio più rapide.

La soluzione di Amazon aiuta le aziende a sviluppare gemelli digitali operativi e offre gli strumenti per creare in modo efficiente una rappresentazione virtuale dei sistemi fisici esistenti con l’integrazione dei dati del mondo reale per operazioni di monitoraggio più rapide. Ge Digital. La piattaforma di General Electric progetta specificamente gemelli digitali per applicazioni industriali. In qualità di co-fondatore del Digital Twin Consortium, GE si concentra sull’ottimizzazione industriale e attualmente ha in campo più di 330 progetti Digital Twin.

Dai Digital Twins spinta all’automotive

Tra i settori che possono maggiormente beneficiare dall’uso dei gemelli digitali c’è sicuramente l’automotive. Secondo una ricerca commissionata da Altair, l’industria automobilistica è il secondo maggior fruitore della tecnologia digital twin, dietro solo al settore delle attrezzature pesanti. Tuttavia, mentre il 76% degli intervistati del settore automobilistico ha dichiarato che le proprie aziende hanno già adottato la tecnologia digital twin, gli utenti del settore sembrano essere nelle fasi iniziali dell’adozione e sono curiosi di conoscerne i vantaggi e i casi d’uso. Solo il 35% degli intervistati si considera “altamente informato sulle soluzioni digital twin”, la seconda percentuale più bassa tra tutti i settori intervistati.

In particolare, quasi tutti gli intervistati del settore automobilistico (92%) che hanno dichiarato di utilizzare la tecnologia digital twin hanno affermato che questa li ha aiutati a creare prodotti e processi più sostenibili, e il settore automobilistico è stato il più propenso (63%) a utilizzare le tecnologie digital twin per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Le soluzioni di digital twin riducono lo spreco di materiale consentendo agli ingegneri di eseguire simulazioni durante il processo di progettazione e di testare le funzioni prima di passare al prototipo, riducendo così il numero di prototipi fisici necessari.

Più facile il passaggio ai veicoli elettrici

Il passaggio ai veicoli elettrici (EV), che costituirà un aspetto importante della lotta per mitigare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di carbonio, sta guidando la rapida trasformazione dell’industria automobilistica. L’interesse e la domanda di veicoli elettrici da parte dei consumatori sono in crescita, così come l’attenzione dei governi, e la tecnologia del Digital Twin può aiutare l’industria automobilistica a immettere sul mercato un maggior numero di veicoli elettrici in tempi più brevi e a prezzi accessibili.

I vantaggi dei gemelli digitali nell’automotive

Quasi tutti gli intervistati (97%) hanno dichiarato che le soluzioni di Digital Twin consentono di migliorare lo sviluppo di nuovi prodotti. È importante notare che il 70% di coloro che utilizzano soluzioni Digital Twin ha dichiarato di aver ridotto in modo significativo i costi di manutenzione e di garanzia.

L’industria automobilistica è stata la più propensa a prevedere che le soluzioni Digital Twin miglioreranno la qualità dei prodotti realizzati in futuro (50%).

Il 38% degli intervistati del settore automobilistico ha dichiarato di ritenere che la tecnologia digital twin renderà obsoleta la prototipazione fisica entro i prossimi quattro anni o poco prima.

La sostenibilità

Ben il 92% degli intervistati del settore automobilistico ha dichiarato che la tecnologia digital twin ha aiutato le loro organizzazioni a creare prodotti e processi più sostenibili.

Il 63% utilizza soluzioni Digital Twin per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e ritiene che i prodotti e i servizi siano più facilmente ricondizionabili e/o riutilizzabili (51%).

Il 78% degli intervistati ha dichiarato che la tecnologia aiuta la propria organizzazione generando risparmi energetici e/o consentendo un uso efficiente delle risorse.

L’importanza della formazione

I dati mostrano che la tecnologia Digital Twin è ampiamente adottata nell’industria automobilistica, ma c’è ancora spazio per la crescita e il desiderio di una maggiore formazione. Tra gli intervistati le cui organizzazioni non utilizzano attualmente soluzioni Digital Twin, il 22% prevede di farlo nei prossimi sei mesi o meno e il 33% entro un anno o più. Il 92% dei dipendenti ha dichiarato di ritenere che la propria leadership sarebbe più propensa a investire nella tecnologia digital twin se ne comprendesse meglio i vantaggi.

