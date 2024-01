Techcompany, startup, developer e giovani talenti in grado di fornire soluzioni, tecnologie e prodotti smart negli ambiti del Martech (Marketing Technology) e del Salestech (Sales Technology). Sono questi i profili invitati a partecipare alla nuova call4ideas Tech360Revolution lanciata dal gruppo Digital360.

L’iniziativa ha l’obiettivo dichiarato di incontrare le realtà più innovative sul mercato italiano e valutare collaborazioni strategiche di tipo industriale, finanziario, commerciale o editoriale.

Come funziona la call4ideas Tech360Revolution

Le realtà e le professionalità interessate possono presentare le candidature fino al 16 febbraio compilando l’apposito form online. Le soluzioni proposte dovranno riguardare, come detto, il sempre più sfaccettato mondo del Martech e del Salestech, con particolare riferimento a strumenti e metodologie di Abm (Account Based Marketing), Customer Data Platform, Buyer persona B2b, Audience engagement, Dynamic retargeting, Metodi di tracciamento Ip, Purchase Intent Data, Campagne di marketing intent-based, Cookieless tracking, Lead generation da traffico anonimo.

Le proposte saranno valutate direttamente dai vertici di Digital360, società benefit che ha per missione la promozione dell’innovazione digitale come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo dell’economia e di rinnovamento di imprese e pubbliche amministrazioni. Una volta approfonditi i contenuti di ciascun progetto, potranno essere prese in considerazione collaborazioni che vanno dalla fornitura di servizi alla partnership strategica, fino a operazioni di investimento nelle società coinvolte.

“Il Martech e il Salestech sono ambiti in forte crescita a livello mondiale, destinati a rivoluzionare in modo esponenziale il marketing e le vendite”, afferma Andrea Rangone, presidente di Digital360. “Con questa call vogliamo entrare in contatto con realtà innovative, per valutare insieme forme di collaborazione, volte a sostenere il nostro e loro piano di sviluppo. Siamo convinti che le persone e le loro idee siano il carburante di ogni business e cerchiamo “intra-prenditori”, portatori di innovazione e spirito imprenditoriale, determinati come noi a cambiare il mercato in cui operano”.

