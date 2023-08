Digital360, società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglato con Spv Project 2206 un accordo di sottoscrizione di 80 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro, da emettere nell’ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo complessivo in linea capitale pari a 8 milioni di euro.

Le finalità e le condizioni dell’operazione

L’operazione di emissione si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione di “Basket Bond”, strutturata da Equita Sim e finanziata da investitori istituzionali , dedicata a società appartenenti al settore dell’innovazione digitale e a progetti di innovazione tecnologica, con l’obiettivo di supportare le pmi e le Mid-Cap italiane nel loro percorso di crescita.

Il prestito obbligazionario sarà emesso entro 14 giorni dalla stipula dell’accordo, scadrà il 25 luglio 2029 e avrà un profilo di rimborso di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 7,44%, da liquidarsi in via posticipata con periodicità semestrale.

L’emissione delle obbligazioni è soggetta al perfezionarsi di alcune condizioni sospensive applicate in analoghe operazioni. Il prestito obbligazionario ha la finalità di supportare nuove iniziative per la crescita del Gruppo (editore di CorCom), anche per aggregazione, in Italia e all’estero.

Le obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (Ue) 2017/1129.

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/Ebitda, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

