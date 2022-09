Digital360 compie 10 anni, pronti per le nuove sfide

Digital360 compie dieci anni e riunisce a Loano, in Liguria, dipendenti e collaboratori per celebrare la ricorrenza in un lungo weekend – dal 16 al 18 settembre – all’insegna della condivisione e del divertimento.

Fondata nel 2012, la startup figlia della ricerca universitaria è diventata in poco tempo un punto di riferimento in Italia in materia di digital transformation e non solo.

Crescita a doppia cifra e investimenti al rialzo

Presieduta da Andrea Rangone e guidata dai due co-ceo Raffaello Balocco e Gabriele Faggioli, Digital360 dal 2017 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ex Aim) di Borsa Italiana e dal 2021 è società Benefit.

WHITEPAPER Benefici concreti e sfide della trasformazione digitale: guida pratica e analisi di un caso concreto CIO Digital Transformation

Importante la crescita registrata nel decennio: dalla nascita ad oggi in media del 40% all’anno e per metà si tratta di crescita organica. A trainare, poi, le numerose operazioni di merger & acquisition: oltre 20 le società portate a bordo con competenze e risorse ad alta specializzazione in molti settori – dal MarTech al ConsulTech, in cui l’azienda è pioniera, dalla Cybersecurity alla PA digitale.

Il 2022 l’anno dell’internazionalizzazione: Sud America e Spagna le aree su cui l’azienda ha deciso di scommettere con sedi e management dedicato.

Spingere la digital transformation dell’Italia

I riflettori sono tutti puntati sul futuro: ambiziosi gli obiettivi di business per il prossimo decennio e altrettanto ambiziosi quelli in termini di sostegno alla trasformazione digitale dell’Italia. Trasformazione che si rende sempre più necessaria in considerazione delle sfide economiche che ci attendono e anche della transizione ecologica di cui il digitale rappresenterà il pilastro portante.

CorCom celebra il decennale a Loano con tutto il team e una newsletter speciale con le principali news del 2022.

@RIPRODUZIONE RISERVATA