Digital360 estende a tutti i settori B2B i servizi su abbonamento - CorCom

Digital360 estende a imprese B2b di ogni settore del suo “Digital Marketing & Sales Engine”, l’offerta in abbonamento di servizi innovativi digitali di marketing e di lead generation.

Dopo i risultati positivi ottenuti con l’offerta espressamente dedicata alle tech company, che conta al 31 dicembre 2020 95 clienti attivi per un valore di 4,1 milioni di euro di ricavi annuali ricorsivi con una crescita del 37% rispetto alla fine del 2019, con questo nuovo pacchetto di servizi Digital360 intende cogliere un nuovo trend estremamente rilevante per il mondo delle imprese B2b, accelerato in questo periodo dagli effetti della pandemia e dal susseguirsi di lockdown e smart working forzato: quello dell’utilizzo delle tecnologie digitali digitali per raggiungere più efficacemente su base continuativa il proprio mercato, generando al contempo brand awareness e nuove opportunità commerciali.

Il mercato delle tecnologie digitali a supporto del marketing e del sale ha una dimensione mondiale già oggi importante, oltre 120 miliardi di euro, e presenta tassi di crescita a doppia cifra. Anche in Italia, una recente ricerca mostra come, oltre alla crescita già in atto, più di un’impresa su 4 abbia in progetto di implementare o potenziare soluzioni evolute di Marketing Automation, indispensabili per abilitare i servizi di marketing e lead generation digitali.

Con il Digital Marketing & Sales Engine, il Gruppo si posiziona come partner strategico delle imprese B2B, mettendo a disposizione un team multidisciplinare di esperti di contenuti, comunicazione digitale, seo, social media, marketing automation e lead generation che opera come “estensione” del dipartimento marketing del cliente, consentendo di potenziarne il posizionamento e la brand awareness, generando contemporaneamente opportunità di business in modo rapido e continuativo nel tempo con una strategia fondata su asset proprietari dell’azienda, come blog, posizionamento online e community di utenti.

“Dopo il successo riscontrato tra le tech company, tipicamente PMI fornitrici di servizi tecnologici, portiamo il nostro Digital Marketing & Sales Engine anche fuori dal settore Ict, per intercettare un mercato di grande potenziale costituito da tutte le imprese operanti in settori B2B – spiega il ceo di Digital360 Raffaello Balocco – L’obiettivo è di affiancare le aziende impegnate nella trasformazione digitale, aiutandole ad innovare radicalmente l’approccio al marketing digitale e alla generazione online di nuove opportunità commerciali, attraverso un’offerta ad abbonamento che integra la componente consulenziale a quella tecnologica”.

Nello specifico, l’approccio proposto prevede da un lato un supporto al marketing aziendale con azioni integrate di storytelling, social media marketing e posizionamento seo su network verticali, promuovendo contenuti di interesse per l’audience di riferimento su testate di settore, social media, advertising e canali proprietari dell’azienda, dall’altro di generare contatti profilati e opportunità di vendita, facendo leva su contenuti “gated” accessibili agli utenti attraverso una registrazione (come white paper, report, webinar ecc) e sulla Marketing Automation.

