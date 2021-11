Via a HealthTech360.it, il portale nazionale sull'innovazione in sanità - CorCom

Digital360 lancia HealthTech360.it, il nuovo portale dedicato alle tecnologie e all’innovazione per la salute, il benessere e la qualità della vita.

Nell’ultimo anno, sotto la spinta della pandemia, il mercato della sanità digitale in Italia ha raggiunto il valore di 1,5 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica, ed è destinato a ricevere un’ulteriore accelerazione dall’attuazione del Pnrr, che prevede circa 15 miliardi di euro in investimenti nella “Missione 6 su Salute e Innovazione”. Nel 2025, a livello globale si stima un mercato da 657 miliardi di dollari per la digital health, che ne valeva 175 nel 2019.

In questo contesto, HealthTech360, che è diretto da Massimo Mattone, rappresenta un progetto editoriale di divulgazione scientifica rivolto a tutti gli attori del “sistema salute” (Ceo, top manager, decision maker, professionisti, medici e operatori sanitari) che intendono approfondire i vantaggi e le opportunità di business offerte dall’innovazione tecnologica e digitale in particolare in questo ambito.

Il portale offrirà un’analisi costante e approfondita dello scenario italiano e internazionale, dei trend di mercato, delle case history e best practice nell’ambito “digital health” e “digital pharma”, con contributi di esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale. Tutte le fasi del processo di innovazione nel mondo della salute, dalla ricerca nelle università, allo sviluppo tecnologico nelle imprese, fino alle applicazioni delle tecnologie in prodotti e servizi sul mercato, verranno esplorate con un racconto ispirato al paradigma “One Health” che vede nella sostenibilità ambientale, economica e sociale una delle principali sfide per il futuro della sanità digitale.

“Con HealthTech360, il Network Digital360 raggiunge i 59 asset digitali, tra portali, canali web e newsletter tematiche, con una media mensile di 2,6 milioni visitatori unici mensili”, dichiara Raffaello Balocco, Ceo di Digital360. “Il nostro Network aggiunge un importante pilastro, quello della salute, alla sua già ampia offerta in ambito B2B. La nostra missione come gruppo resta quella di favorire l’incontro tra chi cerca e chi offre innovazione nel nostro Paese, e da oggi estendiamo questa missione ad un settore strategico e rilevante, che deve affrontare nei prossimi anni un percorso di profonda trasformazione, anche grazie alle tecnologie digitali”.

“La tecnologia sta rivoluzionando la medicina e il futuro della nostra salute”, dice Massimo Mattone, direttore di HealthTech360. “La crescita esponenziale delle tecnologie emergenti sta spingendo il mercato globale verso numeri che tratteggiano sin da ora il 2021 come il miglior anno di sempre per gli investimenti in salute digitale. Un’atmosfera di euforia che però deve fare i conti con la grande difficoltà di far comunicare tra loro gli attori di due mondi ancora distanti: medicina e tecnologia. HealthTech360 nasce con l’ambizione di favorire il cortocircuito vitale tra medici e tecnici, ricerca accademica e startup, istituzioni e imprese. Serve una visione olistica della salute ispirata alla condivisione della conoscenza e alla contaminazione tra competenze diverse”.

