Digital360 lancia lo smart learning chiavi in mano per le aziende

Digital360 prosegue la sua azione di supporto alle aziende che si sono trovate, a causa dell’emergenza Coronavirus, a vivere una rapida immersione nel digitale. Questa situazione consente da un lato di proseguire le attività nel breve periodo ma può rappresentare anche una chance per abilitare nuovo modelli di organizzazione di cui fare tesoro e mettere a valore anche nel post-crisi.

Il Gruppo guidato da Andrea Rangone lancia sul mercato 360DigitalSkill, una piattaforma online di smart learning rivolta alle aziende, ai loro dipendenti e collaboratori per aumentarne la sensibilità digitale a 360 gradi.

L’obiettivo di 360DigitalSkill è quello di aumentare l’alfabetizzazione digitale dell’intera popolazione aziendale, di accrescerne la consapevolezza su tutti gli aspetti della trasformazione digitale in atto (Smart Working, Intelligenza Artificiale, Open Innovation, Blockchain, Digital Marketing, Gdpr, Cyber Security, ecc.) e di contribuire a sviluppare una mentalità più orientata all’innovazione e al cambiamento.

Nel dettaglio la piattaforma consente di costruire, in modo flessibile e personalizzato, percorsi di continuous learning, basati su video-corsi, contenuti multimediali, aggiornamenti costanti grazie ai news feed e video interviste di executive ed esperti del settore. Tutti i contenuti sono disponibili sul portale www.360digitalskill.it e sono fruibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Considerato il particolare momento di emergenza che stiamo vivendo, 360DigitalSkill è di grande attualità con un forte potenziale di utilizzo perché mette a disposizione diversi contenuti dedicati a consigli per affrontare l’emergenza, come il videocorso con suggerimenti pratici per realizzare lo Smart Working o quello con risposte agli interrogativi sulle misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro a seguito delle indicazioni delle autorità per contenere il contagio, con gli obblighi dei datori di lavori in tema di formazione, privacy e sicurezza dei dati aziendali.

Le imprese possono abbonarsi annualmente a 360DigitalSkill, beneficiando di contenuti in costante ampliamento e aggiornamento. In questo modo, la piattaforma diventa uno strumento scalabile per garantire la sensibilizzazione e l’aggiornamento continuo dei collaboratori su tutti i temi della trasformazione digitale, con investimenti limitati e commisurati alla dimensione aziendale.

I ricavi derivanti dalla piattaforma daranno un altro nuovo impulso alle vendite ad abbonamento del Gruppo, la cui offerta è, così, ulteriormente arricchita e diversificata. Per informazioni: https://www.360digitalskill.it/

Si amplia il portafoglio dei servizi remotizzati

Digital360 ha potenziato anche i suoi servizi digitali con un duplice obiettivo: garantire la continuità di tutte le attività del Gruppo e offrire ai propri clienti un concreto supporto per la gestione della situazione di crisi e per assicurare la continuità delle attività aziendali.

Relativamente ai servizi interni, la società è passata al completo utilizzo dello smart working, sfruttando al massimo tutti gli strumenti di eCollaboration, eLearning e digital meeting per consentire lo svolgimento efficace del lavoro quotidiano.

Sul fronte dei servizi esterni, è stata potenziata in particolare l’offerta sul mercato su quattro fronti:

servizi di advisory alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, per adottare lo smart working. In particolare, è stato progettato uno “Smart Working Emergency Kit” , che consente di supportare velocemente le organizzazioni nell’adozione corretta del lavoro agile, dal punto di vista giuslavoristico, organizzativo e tecnologico e con percorsi formativi ad hoc per aiutare le persone a migliorare le modalità di lavoro a distanza;

In particolare, è stato progettato uno , che consente di supportare velocemente le organizzazioni nell’adozione corretta del lavoro agile, dal punto di vista giuslavoristico, organizzativo e tecnologico e con percorsi formativi ad hoc per aiutare le persone a migliorare le modalità di lavoro a distanza; servizi per organizzare webinar online, convegni complessi completamente in streaming, tavole rotonde digitali . È stato in particolare messo a punto un kit di intervento per trasformare qualsiasi format di evento in presenza fisica già pianificato in un equivalente evento digitale, per evitarne l’annullamento;

. È stato in particolare messo a punto un kit di intervento per trasformare qualsiasi format di evento in presenza fisica già pianificato in un equivalente evento digitale, per evitarne l’annullamento; servizi di formazione a distanza, basati sulla piattaforma di smart learning 360DigitalSkill , incentrati in particolare sull’emergenza in corso e su possibili azioni per gestirla al meglio a livello aziendale;

, incentrati in particolare sull’emergenza in corso e su possibili azioni per gestirla al meglio a livello aziendale; servizi di advisory completamente remotizzati in ambito legale, audit & compliance e cybersecurity.

L’adesione all’iniziativa di solidarietà digitale

Il Gruppo ha aderito all’appello della ministra dell’Innovazione Paola Pisano che invita i player dell’Ict mettere a disposizione servizi e soluzioni per consentire alle imprese di proseguire le loro attività.

Digital360 rende disponibile la registrazione del webinar realizzato il 5 marzo 2020 dal titolo “Smart Working ai tempi del Coronavirus: la testimonianza delle aziende e come trasformarlo in cambiamento reale”.

Online anche due videocorsi, uno per aziende private e uno per enti pubblici, per supportare le persone nell’adozione dello smart working. Il webinar ha l’obiettivo di raccontare come le aziende stanno affrontando l’emergenza Coronavirus ricorrendo al lavoro agile attraverso le testimonianze di Zurich e A2A e approfondire gli aggiornamenti normativi definiti dal Dpcm 1 Marzo con il contributo di Francesca Gagliarducci, vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I videocorsi puntano a creare consapevolezza sul tema dello smart working e di fornire suggerimenti e consigli concreti a tutti gli smart worker sia in termini di gestione della propria giornata lavorativa, sia in termini di salute e sicurezza.

A questo link è disponibile la registrazione del webinar “Smart Working ai tempi del Coronavirus: la testimonianza delle aziende e come trasformarlo in cambiamento reale”. Il videocorso per aziende private “Smart Working per l’emergenza Coronavirus” può essere fruito sul sito 360digitalskill.it nella sezione videocorsi, previa iscrizione. Il videocorso per enti pubblici “Smart Working | Consigli pratici per abilitare il lavoro agile” può essere fruito sulla piattaforma Fpa Digital School

