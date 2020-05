Digital360 lancia Martech360. Balocco: “Spinta alla marketing automation delle Pmi”

Permettere alle Pmi di realizzare in modo semplice e flessibile campagne di inbound marketing, integrabili con un’ampia gamma di servizi di digital marketing e lead generation: è questo l’obiettivo di MarTech360 la nuova piattaforma software di marketing automation tenuta a battesimo da Digital360.

“MarTech360 è pensata per fornire alle Pmi che si avvicinano alla marketing automation una piattaforma semplice, flessibile e completa di numerose funzionalità ma a un costo sostenibile – spiega Raffaello Balocco, co-ceo di Digital360 con Gabriele Faggioli -. Sviluppata grazie all’esperienza maturata in oltre 70 progetti di marketing automation negli ultimi 12 mesi e ulteriormente ampliabile con sempre nuove funzionalità, la piattaforma apre nuove opportunità di business, potendo valorizzare al meglio la sinergia con il nostro network editoriale e l’ampia gamma di servizi del Gruppo”.

La piattaforma è stata sviluppata facendo leva sul software open source Mautic, adeguatamente customizzato e ampliato nelle funzionalità – dalla generazione di contenuti alla creazione di reportistica sui risultati delle campagne – per fornire tutti i servizi necessari a generare lead, fidelizzare i clienti, massimizzare l’efficacia delle azioni di marketing e misurarne gli effetti. Il tutto accompagnato con le sinergie con il Network dei siti e portali di Digital360.

La piattaforma è inoltre nativamente integrata con WordPress – principale software per la gestione di blog e content management system – e i servizi di MarTech360 saranno anche espandibili con l’integrazione delle attività di gestione dei social media, ottimizzazione sui motori di ricerca (seo), realizzazione di webinar. Proposta in modalità software-a-service (Saas), MarTech360 diventa una componente chiave dell’offerta di Digital360 “Marketing & Sales Engine”, proposta alle imprese B2b in abbonamento per gestire in modo integrato tutte le attività di posizionamento online e di generazione di opportunità commerciali, dal content marketing al lead nurturing.

La nuova offerta di servizi di marketing automation si affianca a quella già erogata attraverso HubSpot, indirizzata maggiormente verso le imprese più grandi. Digital360, infatti, si è posizionata al primo posto tra i partner Emea di Hubspot per la generazione di ricavi ricorrenti mensili tra gli utilizzatori nel biennio 2018-2019.

