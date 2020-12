Digital360, nascono i marchi dei servizi innovativi in abbonamento - CorCom

Nascono i marchi dei servizi innovativi in abbonamento (Digital As A Service) targati Digital360. La società ha finalizzato la registrazione dei marchi e il deposito dei brevetti del “Digital Marketing & Sales Engine”, del “Dpo 360 – Data Protection As-A-Service” e del “Ciso 360 – Cybersecurity As-A-Service”. Si tratta a tre servizi innovativi che fanno parte dell’ampia offerta della Società fruibile in abbonamento e denominata “Digital As A Service”.

“La nascita di questi marchi rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dei nostri asset, in particolare di quelli riferiti ai servizi innovativi ad abbonamento, scalabili e in grado di generare ricavi ricorsivi, che quest’anno stanno dando risultati particolarmente positivi e che sono alla base del significativo incremento di redditività della società – spiega Andrea Rangone, presidente di Digital360 – L’offerta servizi Digital-As-A-Service è pensata per le imprese, anche Pmi, che devono affrontare la trasformazione digitale senza avere internamente le adeguate competenze specialistiche. Per ciascun ambito mettiamo a disposizione team multidisciplinari, con tecnologie proprietarie e metodologie innovative sviluppate in anni di esperienza, consentendo così ai nostri clienti di gestire servizi chiave legati alla trasformazione digitale in modo efficiente e flessibile, senza dover assumere costosi profili professionali non facilmente reperibili sul mercato e quindi senza aumentare sensibilmente i propri costi fissi”.

L’importanza di questi servizi è dovuta alla loro capacità di generare ricavi ricorsivi: in tale modalità sono stati venduti nei primi 9 mesi di quest’anno a 205 clienti con un incremento del 80% sull’anno precedente, generando un valore dei contratti su base annua (Annual Recurrent Revenue) pari a 6,2 milioni di euro (+44% rispetto alla fine dell’esercizio 2019).

Il marchio “Digital Marketing & Sales Engine” si riferisce all’offerta innovativa di Digital360 che prevede la gestione di tutte le attività digitali di marketing e generazione di opportunità commerciali per le imprese clienti, attraverso un team multidisciplinare di esperti di contenuti editoriali, comunicazione digitale, seo, social media, marketing automation e lead generation. Il Digital Marketing & Sales Engine permette alle aziende di integrare storytelling, posizionamento seo, amplificazione social e digital PR, facendo leva sul content marketing basato sui portali del Network Digital360 (outbound) e su quelli proprietari (inbound), generando su base continuativa contatti profilati e opportunità di vendita, grazie a Marketing Automation e contenuti accessibili agli utenti attraverso registrazione. Questo servizio in abbonamento è stato venduto nei primi 9 mesi del 2020 a 87 clienti (+30% rispetto ai 67 del 31 dicembre 2019) per un valore su base annuale di quasi 3,8 milioni di euro (+25%).

WHITEPAPER Come è cambiato in Italia il quadro normativo dei pagamenti digitali verso la PA?

Il marchio “Dpo 360 Data Protection As-A-Service” riguarda il servizio con cui Digital360 mette a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private, con il pagamento di una fee annuale, un team multidisciplinare specializzato in ambito legale, organizzativo e di sicurezza informatica in grado di affrontare tutti i compiti attribuiti per legge al Data Protection Officer, con la possibilità di usufruire di consulenza e pareri legali on demand e di avvalersi del software proprietario GRC360. In alcuni casi il servizio prevede la gestione formale del ruolo Dpo, in altri l’affiancamento al Dpo interno con modalità operativa e di coaching.

Il marchio “Ciso 360 Cybersecurity As-A-Service” si riferisce infine al servizio attraverso cui Digital360 offre alle organizzazioni pubbliche e private la possibilità di esternalizzare la gestione completa delle attività di sicurezza informatica tipicamente svolte dal Chief Information Security Officer. Il team multidisciplinare che gestisce questo servizio utilizza metodologie proprietarie e un approccio ingegnerizzato che può svolgersi in alcuni casi con la gestione formale del ruolo del Ciso, in altri con un affiancamento del Ciso della società cliente in modalità operativa e di coaching.

I servizi di Dpo As-A-Service e Ciso As-A-Service nei primi 9 mesi di quest’anno sono stati erogati a oltre 118 clienti, con una crescita del 160% rispetto alla fine del 2019, per un valore contrattuale su base annua di circa 2,4 milioni di euro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA